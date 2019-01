Annuncio

La Juventus dopo lo stadio di proprietà, coraggiosamente ha cambiato brand con l'obiettivo di espandersi fuori dai confini italici per arrivare anche in Oriente.

L'espansione in Oriente

Fino a poco tempo fa girava la voce che in Oriente le squadre italiane più seguite erano Inter e Milan, ma oggi le cose sembrano cambiate a favore della Juventus che nel giro di un biennio ha scalato posizioni in Cina. Il merito di questa escalation va alle strategie adottate dalla società bianconera atte anche a incrementare il numero di tifosi in Asia.

A confermare il terreno guadagnato dalla Juventus, ci sono i risultati riportati dal Red Card Report 2019 che hanno preso in esame le performance digitali dei club europei sul mercato cinese [VIDEO].

Il club di Andrea Agnelli è stato insignito come il più innovativo per i contenuti web, classificandosi quarto tra le società di calcio più seguite dietro a Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United. Il successo dipende anche da Cristiano Ronaldo che è il calciatore più amato dai cinesi anche più di Neymar (secondo) e Lionel Messi (terzo). Del resto l'investimento su CR7 è stato affrontato anche in quest'ottica commerciale, oltre che per dare l'assalto alla Champions League.

Come testimonia la classifica parallela stilata dall'agenzia Deloitte sui ricavi commerciali in Cina, la Juventus occupa il decimo posto, segno che sono cresciuti anche i ricavi derivanti da sponsor, matchday e TV. Le dirette rivali italiane impegnate nella conquista dell'Oriente sono l'Inter che occupa la 13ª posizione e il Milan al 14º posto per quanto riguarda il web, mentre per Football Money il club nerazzurro è 15º, mentre i rossoneri sono ancora piu indietro.

Madama beffa l'Inter a casa sua

I risultati raggiunti dalla Juventus sono sorprendenti se si pensa che l'Inter di proprietà cinese potrebbe essere avvantaggiata perchè Zhang Jindong sa più di ogni altro come trovare sponsor sul suo territorio, così come il figlio Steven dovrebbe conoscere le preferenze della Z generation [VIDEO], molto attiva sul web e che al momento segue di più il materiale bianconero che imperversa nella rete. I ricavi della società cinese sono in aumento, ma non superano certo quelli della Vecchia Signora che dal 2017 ad oggi ha aumentato del 25% i ricavi degli sponsor, a fronte del 14% dei milanesi, inoltre i torinesi sono il club che è cresciuto commercialmente di più di tutti i top team continentali, solo Tottenham e Atletico Madrid hanno fatto meglio. In attesa che l'Inter torni a guadagnare posizioni commerciali, digitali e in campo, la Juventus può gongolare per i risultati raggiunti in tutti i settori.