La Juventus è sempre al lavoro per rinforzare la sua rosa e Fabio Paratici sta già pianificando il futuro. Il ds bianconero per l'estate ha già messo a segno il colpo Aaron Ramsey, ma il gallese non sarà l'unico acquisto. Infatti, probabilmente verranno messi a segno altri acquisti. Uno dei nomi che sembra [VIDEO]essere ancora in orbita Juve è quello di Milinkovic Savic, per il quale, però, la società di Agnelli vorrebbe spendere una cifra inferiore ai 100 milioni. Ma "Il Tempo", oggi, ha svelato altri possibili profili che potrebbero piacere a Fabio Paratici.

Infatti, il ds juventino avrebbe dimenticato in un ristorante milanese un foglietto con alcuni nomi che potrebbero piacere alla Vecchia Signora. Questo biglietto sarebbe stato strappato è lasciato sul tavolo del locale da Paratici.

Un tifoso che era presente nel ristorante, incuriosito dopo aver visto il dirigente juventino prendere appunti, mosso dalla curiosità ha preso il foglietto. Dopodiché il sostenitore del club piemontese avrebbe mandato il biglietto ad un amico per decifrarlo. Il foglietto dimenticato da Fabio Paratici è stato poi inviato al "Il Tempo" che stamani lo ha pubblicato.

Anche Zaniolo, Chiesa e Tonali nella lista di Paratici

Questa mattina, "Il Tempo" ha pubblicato un foglietto che Fabio Paratici avrebbe lasciato in un ristorante milanese. Su questo biglietto c'erano i nomi di Zaniolo, Tonali, Chiesa, Milinkovic Savic e Romero. Accanto ai cognomi dei giocatori c'erano scritti dei numeri che, probabilmente, sono la valutazione dei calciatori. Vicino a Chiesa c'era un 50 probabilmente i milioni che vuole la Fiorentina per cederlo.

Le valutazioni, invece, di Tonali e Romero erano le medesime ed erano fissate a 20. Oltre a loro c'era scritto anche il nome di Zaniolo il cui prezzo è di 40 milioni. Dunque resta da capire se davvero questi nomi potranno essere dei veri e propri obiettiv [VIDEO]i di Paratici oppure no.

La Juve ha stabilito il prezzo di Milinkovic Savic

La Juve già la scorsa estate aveva seguito con attenzione Milinkovic Savic ma per lui Lotito voleva 150 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dai bianconeri. Adesso il prezzo del centrocampista della Lazio sarebbe sceso intorno ai 120 milioni. La Juve è sempre sulle sue tracce, ma Fabio Paratici non avrebbe intenzione di sborsare più di 100 milioni. Chissà se in estate se ne riparlerà oppure se la Juve virerà su altri giocatori e lascerà Milinkovic Savic, su cui ci sarebbero, comunque, molte altre squadre.