Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Roma e si è subito recata in hotel per il ritiro. I bianconeri, oggi, staranno in albergo fino alle 19 e poi usciranno per salire in pullman e recarsi allo stadio Olimpico per la partita di campionato contro la Lazio delle 20.30. Massimiliano Allegri per il match odierno avrà qualche assenza soprattutto a centrocampo dove non ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira. Nonostante le loro defezioni [VIDEO]il tecnico livornese si affiderà al 4-3-3.

Per il resto non ci saranno molti cambi e rispetto alla sfida contro il Chievo ci saranno due avvicendamenti. La novità più importante sarà in difesa dove non ci sarà Giorgio Chiellini. Il numero 3 bianconero riposerà e al suo posto toccherà a Daniele Rugani. L'altro cambio riguarderà il centrocampo.

Infatti, in mezzo al campo ci sarà il ritorno di Rodrigo Bentancur. Per quanto riguarda l'attacco, invece, il ballottaggio fra Federico Bernardeschi e Douglas Costa lo ha vinto il brasiliano. Dunque Massimiliano Allegri anche con sei defezioni metterà in campo i suoi uomini migliori.

Emre Can regista

La Juventus è attesa ad una settimana ricca di impegni fra Campionato e Coppa Italia. Questa sera, i bianconeri scenderanno in campo con il 4-3-3 e Massimiliano Allegri farà un turnover moderato anche a causa delle assenze. Perciò confermerà gran parte di titolarissimi soprattutto in attacco e a centrocampo. In mezzo al campo saranno schierati due degli uomini più utilizzati nel corso di questa stagione ovvero Rodrigo Bentancur e Blaise Matudi. Con loro ci sarà Emre Can che avrà il difficile compito di prendere in mano la regia juventina vista l'assenza di Miralem Pjanic. In attacco, invece, complice l'infortunio di Mario Mandzukic avrà una nuova chance Douglas Costa.

Il brasiliano giocherà nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Mentre Federico Bernardeschi sarà in panchina e sarà pronto ad entrare a gara in corso.

Rugani affiancherà Bonucci

Dopo la partita di oggi, per la Juve sarà già tempo di pensare alla Coppa Italia. [VIDEO] I bianconeri, infatti, saranno nuovamente in campo per sfidare l'Atalanta. Per questo motivo stasera contro la Lazio Massimiliano Allegri farà riposare Giorgio Chiellini. Al suo posto ci sarà Daniele Rugani che affiancherà Leonardo Bonucci che aveva rifiatato nel match contro il Chievo. Non ci saranno novità, invece, sulle corsie laterali visto che Joao Cancelo ha appena smaltito un piccolo fastidio muscolare e perciò partirà dalla panchina. Dunque sugli esterni toccherà ancora a Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Stasera, non sarà ancora a disposizione Martin Caceres che ieri ha fatto le visite mediche e solo dopo l'ufficialità potrà essere completamente agli ordini di Massimiliano Allegri.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Can, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.