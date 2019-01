Annuncio

Annuncio

È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata in campo alla Continassa per svolgere la seduta della vigilia del match contro la Lazio, fissato per domani sera ad 20,30 all'Olimpico di Roma.

Massimiliano Allegri, nella seduta che si è svolta oggi, ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione che riguardavano soprattutto il sistema di gioco. Il tecnico livornese era indeciso fra il 4-4-2 o il 4-3-3. Infatti, la Juve dovrà far fronte ad una piccola emergenza a centrocampo viste le defezioni di Sami Khedira e Miralem Pjanic. La buona notizia, però, arriva da Joao Cancelo che è recuperato ed è tornato nell'elenco dei convocati.

Il portoghese domani sarà in panchina [VIDEO] pronto ad entrare in caso di necessità, Dunque domani, Massimiliano Allegri punterà sul 4-3-3 e sfrutterà per forza di cose tutti gli uomini a disposizione soprattutto a centrocampo.

Advertisement

Infatti, con Emre Can e Blaise Matuidi ritornerà Rodrigo Bentancur. Mentre negli altri reparti ci sarà qualche cambio: in particolare in difesa riposerà Giorgio Chiellini e al suo posto ci sarà Daniele Rugani.

Domani chance per Rugani

La Juventus verso le ore 19 è partita alla volta di Roma. I bianconeri sono attesi nella Capitale in serata e poi andranno in hotel per il ritiro e ci resteranno fino a domani pomeriggio, quando poi usciranno per andare allo Stadio Olimpico.

Quando la Juve è in trasferta, infatti, resta tutto il giorno in hotel e fa solo un risveglio muscolare all’interno dell’albergo, perciò Massimiliano Allegri non farà altre prove tattiche. Il tecnico livornese comunque ha ancora qualche piccolo dubbio [VIDEO] che risolverà solo domenica prima della sfida dell’Olimpico.

Advertisement

Domani contro la Lazio una novità importante dovrebbe essere in difesa. Infatti, al fianco di Leonardo Bonucci dovrebbe esserci Daniele Rugani, mentre Giorgio Chiellini sarà in panchina. Il numero 3 bianconero dovrebbe riposare in vista della Coppa Italia. Per il resto il reparto arretrato sarà composto da Mattia De Sciglio e Alex Sandro che agiranno rispettivamente sulla corsia di destra e su quella di sinistra. In panchina, oltre a Giorgio Chiellini ci sarà anche Joao Cancelo, che ha smaltito il problema al polpaccio.

In attacco Douglas Costa possibile titolare

La Juve, domani, si presenterà all’Olimpico con il 4-3-3. Massimiliano Allegri, infatti, preferisce affidarsi al modulo che fino ad ora ha utilizzato di più. Perciò la linea mediana vedrà il ritorno di Rodrigo Bentancur che agirà con Emre Can e Blaise Matuidi. In attacco, invece, le certezze sono Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo e con loro dovrebbe esserci Douglas Costa, che è favorito su Federico Bernardeschi.