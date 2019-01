Annuncio

Annuncio

Tra poco più di un mese la Juventus sarà in campo a Madrid per affrontare l'Atletico negli ottavi di Champions League. I due club però potrebbero non darsi battaglia solo in campo ma anche sul mercato. Infatti, gli spagnoli sarebbero interessati a Emreson Palmieri: tuttavia il giocatore del Chelsea potrebbe interessare anche alla Juve, soprattutto qualora dovesse partire Leonardo Spinazzola. Infatti, Massimiliano Allegri è stato chiaro vuole tenere il suo numero 37, ma nel caso di una sua cessione a quel punto Fabio Paratici dovrebbe regalargli un nuovo giocatore.

Proprio per questo la Juve valuta diverse alternative e i nomi sono proprio quelli di Emerson Palmieri e Matteo Darmian. Il Chelsea però non vorrebbe privarsi dell'ex romanista nonostante su di lui ci siano gli occhi anche dell'Atletico Madrid.

Advertisement

In caso di cessione di Spinazzola la Juve dovrebbe cercare un sostituto

La Juventus nel mercato di gennaio non dovrebbe attuare nessuna operazione né in entrata né in uscita. Infatti, Fabio Paratici sembra intenzionato a confermare l'intera rosa nonostante le tante richieste che sono arrivate per Moise Kean e Leonardo Spinazzola. Quest'ultimo piace molto al Bologna che starebbe insistendo per averlo, ma Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsene. [VIDEO] Nel caso in cui il giocatore spingesse per partire, la Juventus a quel punto dovrebbe cercare un sostituto: i nomi che potrebbero interessare ai bianconeri sono quelli di Matteo Darmian e Emerson Palmieri sul giocatore del Chelsea però ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Mentre il terzino del Manchester United non sta trovando molto spazio ed era stato accostato alla Juve anche in estate, in quell'occasione la dirigenza juventina gli preferì Joao Cancelo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ramsey dovrebbe arrivare a giugno

Domenica scorsa, Aaron Ramsey si sarebbe sottoposto a Londra alla prima parte delle visite mediche con la Juve. Il gallese dovrebbe arrivare a Torino a giugno a parametro zero. Infatti, sembra molto difficile che l'Arsenal lo lasci partire a gennaio. Perciò Ramsey dovrà aspettare ancora qualche mese prima di sbarcare a Torino. In ottica futura alla Juve è stato accostato il nome di Isco: il giocatore spagnolo non sta trovando spazio al Real Madrid e non sembra più essere nei piani del tecnico Solari. Isco perciò a giugno potrebbe davvero lasciare i blancos e la Juve allora potrebbe farsi concretamente avanti per lui. Ora però sembra prematuro parlare [VIDEO]di un futuro dello spagnolo a Torino alla corte della Vecchia Signora.