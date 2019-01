Annuncio

La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Milan. Poi i bianconeri hanno lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Gedda. Ad attendere la Juventus allo scalo torinese c'erano molti tifosi che hanno potuto incontrare Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi che si sono fermati a fare autografi ai sostenitori juventini. Poi i giocatori bianconeri sono saliti in aereo [VIDEO]e hanno condiviso moltissime immagini del loro viaggio.

In particolare il primo a condividere uno scatto social è stato Leonardo Bonucci. Il numero 19 bianconero era in compagnia di Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo. Sul volo che sta portando la Juve a Gedda c'è anche Joao Cancelo.

Cancelo è pronto per essere titolare

La Juventus, in questo momento è in viaggio diretta verso Gedda. I bianconeri sono attesi in Arabia verso le 17. Sul volo che sta portando la squadra di Massimiliano Allegri a Gedda c'è anche Joao Cancelo che ormai ha recuperato dall'infortunio al ginocchio. Il numero 20 bianconero è pronto per una maglia da titolare. [VIDEO] Infatti, il tecnico livornese sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto contro il Milan. Joao Cancelo durante il viaggio verso Gedda ha anche condiviso su Instagram una foto che lo ritrae sorridente con Emre Can, Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Juve attesa a Gedda nel pomeriggio

La Juventus dopo l'allenamento di questa mattina, si è trasferita in pullman all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Gedda.

Il volo dei bianconeri durerà circa 5 ore e arriveranno in Arabia Saudita verso le 18 ore italiane. Domani, la squadra Campione d'Italia si allenerà a Gedda e poi ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini. Il tecnico livornese magari chiarirà qualcosa in più su quello che è l'unico dubbio di formazione che riguarda l'attacco bianconero dove Federico Bernardeschi e Douglas Costa si contendono un posto nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Per il resto la formazione della Juve è pressoché fatta visto che in difesa ci saranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, mentre sulle fasce ci saranno Joao Cancelo e Alex Sandro. A centrocampo, invece, ci sarà il terzetto di titolarissimi formato da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. A disposizione ci sono anche Emre Can e Sami Khedira e chissà che uno dei due alla fine non possa trovare spazio a gara in corso.