La Juventus, ieri pomeriggio, ha curato gli ultimi dettagli in vista della Supercoppa. I bianconeri si sono allenati a Gedda e Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove di formazione. Il tecnico juventino sembra ormai aver risolto tutti gli ultimi dubbi: resta solo un piccolo nodo da sciogliere che riguarda l'attacco. Infatti, Douglas Costa e Federico Bernardeschi si contendono il posto di Mario Mandzukic. Il numero 11 bianconero sembra favorito sul giocatore di Carrara.

Oltre a Douglas Costa, dal primo minuto si rivedrà Joao Cancelo. Il numero 20 della Juve ha sfruttato la pausa invernale per recuperare dopo l'operazione al menisco. Cancelo adesso è pronto a rientrare e a riprendersi il suo posto.

Il portoghese ha battuto la concorrenza di Mattia De Sciglio e contro il Milan sarà probabilmente titolare. Per il resto non ci sono dubbi di formazione [VIDEO]e Massimiliano Allegri ha scelto l'undici da impiegare contro il Milan.

Douglas Costa pronto a sostituire Mandzukic

Questa sera, la Juventus non potrà contare su Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero si è fatto male la scorsa settimana e ha accusato un fastidio ai flessori. I bianconeri, dunque, non potranno contare sul bomber croato e il grande interrogativo dei giorni scorsi riguardava il suo sostituto: Douglas Costa e Federico Bernardeschi si sono contesi una maglia da titolare. Questo ballottaggio sembra esserselo aggiudicato il brasiliano che dovrebbe completare il tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

Alle loro spalle, invece, agirà un centrocampo a tre che vedrà il ritorno tra i titolari di Rodrigo Bentancur. Il numero 30 bianconero dovrebbe aver vinto la sfida interna con Sami Khedira e affiancherà gli altri due inamovibili Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Dunque il numero 6 bianconero e Emre Can saranno in panchina pronti ad entrare a gara in corso.

In difesa ritornano i 'titolarissimi'

Questa sera, Massimiliano Allegri si affiderà alle sue certezze e lo farà soprattutto in difesa. La retroguardia bianconera che avrà il compito di proteggere Wojciech Szczesny sarà composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini che agiranno in mezzo, mentre sugli esterni toccherà probabilmente a Joao Cancelo e Alex Sandro. Il numero 20 bianconero dovrebbe riprendersi una maglia da titolare [VIDEO] visto che sembra nettamente favorito su Mattia De Sciglio.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.