Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Massimiliano Allegri, questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista del match contro il Chievo. Per questa sfida, il tecnico livornese potrebbe avere qualche defezione a centrocampo. Infatti, lunedì, non ci sarà Miralem Pjanic che sarà squalificato. Il bosniaco, inoltre, nel match contro il Milan ha subito una contusione al polpaccio. Sia ieri che oggi Miralem Pjanic ha svolto delle terapie, perciò la squalifica gli consentirà di recuperare con calma.

Oltre al numero 5 bianconero contro il Chievo potrebbe essere assente anche Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano così come il compagno di squadra è uscito acciaccato dalla finale di Supercoppa.

Bentancur oggi ha svolto alcune terapie e dunque bisognerà attendere le giornate di sabato e domenica per capire se potrà essere a disposizione.

Emre Can pronto a sostituire lo squalificato Pjanic

Contro il Chievo Verona, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno del suo regista di centrocampo. Infatti, Miralem Pjanic è squalificato e dunque al suo posto potrebbe esserci uno fra Emre Can o Rodrigo Bentancur. Quest’ultimo però, è alle prese con una contusione alla coscia che oggi gli ha impedito di allenarsi con i compagni. Dunque la sua presenza contro il Chievo non è certa e se non ce la dovesse fare Emre Can agirà come regista, mentre Sami Khedira si muoverebbe in posizione di mezzala. Per ora è ancora presto per sapere con certezza se Rodrigo Bentancur [VIDEO] ce la farà per lunedì oppure no.

In attacco ballottaggio Bernardeschi - Douglas Costa

Oltre al dubbio che riguarda il centrocampo, Massimiliano Allegri nei prossimi giorni dovrà decidere chi schierare in attacco con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Infatti, Mario Mandzukic non sarà ancora a disposizione perciò le opzioni per il tecnico juventino sarebbero due: Federico Bernardeschi o Douglas Costa. Il brasiliano contro il Milan era uscito a causa dei crampi ma oggi si è regolarmente allenato con i compagni. Perciò Douglas Costa e Federico Bernardeschi si contenderanno la maglia da titolare. Il numero 33 bianconero, però, sembra essere in leggero vantaggio rispetto al compagno di squadra. Ogni decisione però verrà presa [VIDEO] solo nelle prossime sedute. Infatti, domani la Juventus sarà di nuovo in campo al mattino per proseguire la sua marcia di avvicinamento alla ripresa del campionato.