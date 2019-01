Annuncio

Questo pomeriggio, la Juventus si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Chievo. I bianconeri si ritroveranno dopo il giorno di riposo concesso da Massimiliano Allegri al rientro da Gedda.

La Juventus intanto ha sfruttato la giornata di relax per godersi il successo in Supercoppa. In particolare, ieri sera, i giocatori juventini hanno deciso di festeggiare tutti insieme la vittoria del primo trofeo stagionale. I bianconeri si sono ritrovati in un noto locale torinese e alla cena erano presenti Alex Sandro, Blaise Matuidi, Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Douglas Costa, Miralem Pjanic, Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Mattia Perin, Wojciech Szczesny e Daniele Rugani. La foto della cena dei giocatori juventini ha fatto il giro del web e sono stati il numero 5 juventino e il difensore viterbese a condividere lo scatto sui social.

Oggi la ripresa degli allenamenti

La Juventus, nel primo pomeriggio, si darà appuntamento sui campi della Continassa per iniziare a mettere nel mirino il match contro il Chievo di lunedì.

Per questa sfida Massimiliano Allegri dovrà certamente fare a meno di Miralem Pjanic che sarà squalificato. Inoltre, il numero 5 bianconero nella sfida contro il Milan ha subito una contusione al polpaccio e per questo motivo le sue condizioni dovranno essere valutate. Oltre alla situazione di Miralem Pjanic c'è da monitorare quella di Rodrigo Bentancur. Anche l'uruguaiano contro il Milan ha preso una botta alla coscia e dunque resta da capire come sta. Contro il Chievo, quindi, è possibile che al posto di Miralem Pjanic ci sia Emre Can, in caso di forfait anche di Rodrigo Bentancur a quel punto giocherebbe fra i titolari anche Sami Khedira.

Contro il Chievo mancherà Mandzukic

Contro il Chievo, la Juventus dovrà registrare anche un'assenza in attacco. Infatti, Mario Mandzukic non sarà a disposizione per il match di lunedì e punta a rientrare per la fine del mese.

Dunque contro il Chievo, in attacco con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala potrebbe esserci Federico Bernardeschi, anche perché Douglas Costa mercoledì ha lasciato il campo a causa dei crampi e perciò potrebbe riposare. In ogni caso ogni decisione di formazione Massimiliano Allegri la prenderà nei prossimi giorni visto che ha ancora a disposizione tutto il weekend per preparare il match di lunedì contro il Chievo Verona. Dunque solo nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più sull'undici della Juve.