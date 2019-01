Annuncio

Annuncio

Nei prossimi giorni non è da escludere che la Juventus possa mettere a segno un colpo di mercato per questa sessione di trasferimenti. Infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare Torino per andare a Bologna. Una volta che il terzino ex Atalanta avrà lasciato la Juve, Fabio Paratici si metterà subito al lavoro per regalare il sostituto a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista è quello di Matteo Darmian. Il giocatore dello United è favorito su Emreson Palmieri per prendere il posto di Spinazzola.

I bianconeri avevano cercato il giocatore ex Torino già in estate e chissà che il suo trasferimento finalmente non possa concretizzarsi.

Darmian arriverebbe in prestito

Matteo Darmian è stato spesso accostato alla Juventus e adesso il suo passaggio in bianconero potrebbe diventare realtà.

Advertisement

Infatti, Fabio Paratici potrebbe presto concludere il passaggio di Leonardo Spinazzola al Bologna e, a quel punto, andrebbe a chiudere con il Manchester United per il ragazzo classe '89. Matteo Darmian arriverebbe alla Juve in prestito con diritto di riscatto. Prima, però, di approdare a Torino l'ex granata dovrebbe estendere il suo contratto di un ulteriore anno con il club inglese. Una volta che tutti questi tasselli andranno al loro posto, allora Massimiliano Allegri sarà pronto ad accogliere un nuovo rinforzo [VIDEO]. In caso contrario nella rosa juventina resterà Leonardo Spinazzola. Tra l'altro il tecnico livornese, ieri in conferenza, ha detto che è molto soddisfatto del rendimento dell'ex Atalanta, anche se avrebbe bisogno di trovare più spazio. Dunque non resta che attendere i prossimi giorni per sapere quale sarà il futuro di Matteo Darmian e Leonardo Spinazzola.

Advertisement

Stasera Spinazzola non sarà titolare

In attesa di sapere se Leonardo Spinazzola lascerà la Juventus, oggi, il giocatore sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro il Chievo. Il numero 37 bianconero sarà in panchina visto che il titolare sarà Alex Sandro. Per il resto il tecnico livornese farà alcuni cambi e, in particolare, le novità saranno sei. [VIDEO] Infatti, la Juve farà un po' di turnover e avranno l'occasione di essere titolari Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Sami Khedira, Emre Can e Federico Bernardeschi. Oltre a loro, sarà in campo dal primo minuto anche Mattia Perin per lui sarà la quarta partita da titolare in serie A con la maglia della Juve. Il numero 22 bianconero ha già difeso i pali della Vecchia Signora contro Bologna, Torino e Sampdoria e stasera giocherà il suo quarto match al posto di Wojciech Szczesny.