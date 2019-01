Annuncio

Annuncio

L'Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione per rinforzare notevolmente la rosa e fare quel salto di qualità che gli permetterebbe di colmare il gap con la Juventus, che si avvia a vincere il suo ottavo scudetto consecutivo. In questa sessione di Calciomercato, invece, la società nerazzurra non ha intenzione di fare grandi investimenti, anche per non toccare il bilancio in vista dell'uscita dal settlement agreement a giugno. L'unica soluzione è quella di riuscire a individuare quell'affare che non costi praticamente nulla e che permetta di migliorare la squadra, come successe lo scorso anno con Rafinha Alcantara.

E l'unico nome che sembra poter interessare ai nerazzurri è quello del fantasista tedesco di origini turche, Mesut Ozil.

Ozil come Rafinha

L'Inter potrebbe mettere le mani [VIDEO] su Mesut Ozil esattamente come successe con Rafinha Alcantara lo scorso anno.

Advertisement

Anche in questo caso, infatti, il giocatore sembra non rientrare nei piani del club d'appartenenza. L'Arsenal e in particolar modo il tecnico, Unay Emery, hanno messo alle porte il fantasista tedesco. Anche nell'ultimo turno di campionato, infatti, i Gunners si sono affidati a Ramsey, già sicuro partente quantomeno a giugno in virtù dell'accordo con la Juventus (è in scadenza di contratto) piuttosto che a lui.

Anche i bookmaker vedono l'Inter favorita come prossimo club dell'ex giocatore del Real Madrid. L'Arsenal, proprio come successo lo scorso anno con il Barcellona, sembra disposto a cederlo anche in prestito, tanto da dirsi pronto anche a pagare parte del ricco ingaggio. Ozil, infatti, guadagna dieci milioni di euro a stagione e ha un contratto fino a giugno 2021, rinnovato proprio lo scorso anno.

Advertisement

I migliori video del giorno

Solo a queste condizioni vantaggiose, d'altronde, i nerazzurri sarebbero disposti a portare in porto l'affare, portando a Milano un giocatore che farebbe fare il salto di qualità in mezzo al campo.

L'eventuale Inter con Ozil

L'arrivo [VIDEO] di Mesut Ozil all'Inter regalerebbe al tecnico, Luciano Spalletti, quel tipo di giocatore che manca attualmente in rosa, da posizionare sulla trequarti con grande qualità. Il tedesco, dunque, andrebbe collocato alle spalle di Mauro Icardi, con Perisic e Politano sulle fasce, ma non è escluso che ci si possa affidare anche al 4-3-1-2 con Ozil alle spalle del tandem d'attacco composto da Icardi e Lautaro Martinez. A centrocampo l'unico sicuro del posto sarebbe Brozovic in entrambi i casi. Mentre si giocheranno una maglia da titolare per gli altri posti Joao Mario, Matìas Vecino e Radja Nainggolan, che ancora non è al top della forma. In difesa solito ballottaggio a destra tra D'Ambrosio e Vrsaljko, mentre Skriniar, De Vrij e Asamoah completeranno il reparto arretrato.