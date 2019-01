Annuncio

La notizia trapelata questa mattina avrebbe del clamoroso: Kevin Prince Boateng sta per trasferirsi al Barcellona.

Il calciatore ghanese, arrivato nella scorsa sessione di mercato estiva dall'Eintracht Francoforte, potrebbe già lasciare il colori neroverdi del Sassuolo per tornare a calcare i campi da calcio spagnoli. La trattativa sembra essere in via di definizione, pare infatti manchino gli ultimi dettagli di rito relativi al contratto e alla firma. Il trasferimento, (fonte SkySport) porterebbe 2 milioni di euro nelle casse del Sassuolo per il prestito oneroso, cifra alla quale dovranno essere aggiunti altri 8 milioni di euro in caso di riscatto.

Tuttavia non è ancora del tutto definita la modalità del trasferimento, nonostante l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto sia la più accreditata: Edoardo Crnjar (agente del calciatore) non ha infatti chiuso alla possibilità di una cessione definitiva.

Boateng pronto a tornare in Spagna

Il calciatore, dopo un avvio davvero ottimo con il Sassuolo in Serie A (13 presenze e 4 goal da Agosto), schierato più vicino alla porta dal suo allenatore Roberto de Zerbi, ha attirato a suon di goal e ottime prestazioni la dirigenza blaugrana che ha deciso di investire sul suo profilo. Rimane comunque particolare la scelta della squadra di Leo Messi, considerata soprattutto la seconda parte di stagione non certo positiva di Boateng.

Il Barcellona, primo in classifica in Liga Satander, vanta 5 lunghezze sull'Atletico Madrid al secondo posto e ben 10 punti di vantaggio sui rivali storici del Real Madrid. A questo traguardo si può aggiungere il consueto passaggio dei primi turni di coppa nazionale, seppur viziati dalla possibilità che la lega annulli il risultato del match con il Levante, e il passaggio agli Ottavi di finale di Champions League a discapito dell'Inter, classificatasi terza nello stesso girone, che rendono quasi perfetto l'avvio di stagione della squadra catalana.

I problemi con il giovanissimo Dembelè, pagato a peso d'oro dal Borussia Dortmund dopo la cessione di Neymar al PSG e la difficoltà ad ambientarsi al cento per cento di Coutinho hanno portato la dirigenza a ricerca un giocatore di esperienza, capace di dare morale e di inquadrare la porta quando serve. Caratteristiche ritrovate in Kevin Prince Boateng.

Boateng: una carriera in giro per il mondo

L'attaccante non è nuovo alle vicende di Calciomercato. Inizia la sua carriera in Germania all'Herta Berlino, dopo tre anni vola in Inghilterra, a Londra sponda Tottenham. Parentesi brevissima e ritorno prima in Germania (stavolta al Borussia Dortmund), poi di nuovo in Inghilterra al Portsmouth. Il viaggio del ghanese continua in Italia, a Milano, sponda rossonera. Gli anni al Milan saranno i più floridi della sua carriera, squadra alla quale ancora oggi il calciatore è molto legato, tanto da farvi presto ritorno dopo l'ennesima parentesi sfortunata in Germania allo Schalke 04. Dopo il ritorno in Italia Boateng è ripartito per la Spagna, al Las Palmas, lasciandola un anno più tardi per cercare ancora stabilità nel campionato tedesco, prima del recente trasferimento al Sassuolo.

Ora il giocatore sembrerebbe in procinto di ritornare in Spagna e la notizia ha del clamoroso. Forse ciò che potrebbe portare Boateng al Barcellona sono anche i recenti rumors riguardo la sua vita privata e la rottura con Melissa Satta.

Il calciatore, quasi trentaduenne, sembra quindi davvero vicino al Barcellona, pronto a portare la sua esperienza sul prato del Camp Nou.