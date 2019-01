Annuncio

Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita di stasera contro il Chievo. Massimiliano Allegri per il match odierno sembra aver risolto tutti i dubbi di formazione e ripartirà dal 4-3-3. Il tecnico della Juventus per la ripresa del campionato farà un po' di turnover e ci saranno alcuni cambi rispetto alla Supercoppa. Infatti, i cambi saranno ben sei [VIDEO]a cominciare dalla porta dove ci sarà Mattia Perin. Le altre novità saranno Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Sami Khedira, Emre Can e Federico Bernardeschi. Dunque Massimiliano Allegri attingerà a piene mani dalla sua rosa per permettere a qualche giocatore di riposare, mentre qualche assenza è stata forzata.

Infatti, Miralem Pjanic non potrà essere a disposizione perché squalificato.

Bernardeschi favorito su Douglas Costa

Questa sera, la Juventus ripartirà [VIDEO]dal 4-3-3 e Massimiliano Allegri punterà sul sistema di gioco che fino ad ora ha dato maggiori garanzie.

In avanti, il tecnico livornese non potrà contare su Mario Mandzukic. Il croato sta lavorando per recuperare la sarà ancora out per qualche giorno. Nelle ultime ore l'allenatore della Juve ha scelto chi sarà il sostituto del numero 17 bianconero nel tridente con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Infatti, insieme al numero 10 bianconero e a CR7 ci sarà Federico Bernardeschi che è nettamente favorito su Douglas Costa.

In porta ci sarà Perin

Questa sera, Massimiliano Allegri, contro il Chievo, farà delle rotazioni a partire dalla pota dove ci sarà Mattia Perin. Il numero 22 bianconero concederà un turno di riposo a Wojciech Szczesny. Davanti a Mattia Perin ci sarà la linea a quattro che vedrà Mattia De Sciglio e Alex Sandro agire sugli esterni mentre Leonardo Bonucci e Daniele Rugani formeranno la coppia centrale.

Oltre alla difesa anche il centrocampo presenterà alcune novità. Infatti, mancherà lo squalificato Miralem Pjanic e al suo posto in cabina di regia toccherà ad Emre Can. Oltre al bosniaco non giocherà anche Rodrigo Bentancur che non è al top della forma e perciò tra i titolari si rivedrà Sami Khedira, a completare la mediana ci sarà Blaise Matuidi. Ogni dubbio comunque Massimiliano Allegri lo risolverà dopo la riunione tecnica di questo pomeriggio.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.