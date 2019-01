Annuncio

Annuncio

La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe molto vicina all'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Ventinove anni, terzino destro di esperienza che ha militato nelle fila del Torino, il giocatore italiano non è attualmente titolare allo United, ma alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio molto importante, dal momento che è un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri.

La Juventus, [VIDEO]comunque, pensa in grande e sta lavorando anche per la prossima stagione. Agnelli e Paratici hanno messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid.

Advertisement

Mercato Juventus, si lavora per il colpo Marcelo

Il giocatore sudamericano è un grande amico di Cristiano Ronaldo e non sta vivendo sicuramente il suo miglior periodo in Spagna. Il campione portoghese sarebbe in costante contatto con lui e lo starebbe convincendo a raggiungerlo a Torino nella prossima stagione.

Come riporta il noto quotidiano spagnolo 'AS', la Juventus ha messo nel mirino Marcelo, considerato dagli esperti uno dei migliori terzini al mondo. Cristiano Ronaldo vorrebbe continuare a giocare con lui, compagno di molti successi al Real Madrid. Non sarà però facile strappare il brasiliano al Real Madrid, che lo valuta almeno cinquanta milioni di euro. Inoltre, bisogna aggiungere che il rendimento del calciatore sudamericano è notevolmente calato negli ultimi mesi (secondo la stampa spagnola, poi, Marcelo sarebbe ingrassato sette chili).

Advertisement

I migliori video del giorno

Staremo a vedere quello che succederà.

La Juve punta anche Pogba

La Juventus, [VIDEO]comunque, sta lavorando anche per Paul Pogba. Il centrocampista francese è il primo obiettivo per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione e, dopo l'esonero di Mourinho, è letteralmente rinato al Manchester United, dove sta mostrando tutto il suo talento. Fabio Paratici, stando alla stampa britannica, starebbe lavorando per il ritorno del centrocampista francese a Torino per la prossima stagione, considerato anche il fatto che Pjanic, Khedira ed Emre Can sono a rischio cessione. Se si dovessero concretizzare gli acquisti di Pogba e Marcelo, la Juventus si ritroverebbe ad avere una squadra stellare. La probabile formazione sarebbe questa: Szczesny, Cancelo, Chiellini, Bonucci, MARCELO, Pjanic, POGBA, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Ronaldo.