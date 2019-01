Annuncio

In questi giorni i giocatori della Juventus sono protagonisti non solo in campo ma anche in televisione. Infatti, ieri sera, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano ospiti a 'C'è posta per te' e stasera toccherà ad un altro bianconero prendere parte ad un noto programma TV. Federico Bernardeschi sarà protagonista di uno scherzo de 'Le Iene'. Il numero 33 juventino è stato vittima della nota trasmissione subito dopo la vittoria della Supercoppa. Gli inviati de 'Le Iene' hanno teso un tranello al numero 33 [VIDEO] bianconero, che al termine della sfida contro il Milan si è addirittura chiuso in bagno per sapere cosa fosse successo al suo cane.

A rivelare di essere stato vittima de 'Le Iene' è stato lo stesso Federico Bernardeschi tramite Twitter.

Niente festa per Bernardeschi dopo la Supercoppa

Mercoledì per i giocatori della Juventus è stata una giornata di grande festa dopo la conquista della Supercoppa.

Infatti, dopo aver battuto il Milan si è scatenata la gioia bianconera negli spogliatoi dello stadio di Gedda. Un solo giocatore juventino, però, non si è goduto del tutto la festa. Infatti, Federico Bernardeschi ha partecipato molto poco ai festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa, ma c'è un motivo molto preciso per cui non ha gioito insieme ai compagni. Il numero 33 bianconero è stato vittima di uno scherzo de 'Le Iene': a rivelarlo è stato lo stesso calciatore juventino. Bernardeschi su Twitter ha scritto agli inviati del programma TV: "Uno potrà festeggiare la vittoria della Supercoppa in santa pace? Ovviamente no finché ci sono le Iene in giro. Bravi me l'avete fatta". Inoltre, il giocatore della Juventus ha anche condiviso un breve video dello scherzo [VIDEO]che ha subito. Per vedere l'intero servizio non resta che attendere la messa in onda del programma.

Dunque, i tifosi juventini stasera si sintonizzeranno su Italia 1 alle ore 21:10 per vedere cosa è successo al loro beniamino.

Ma uno potrà festeggiare la vittoria della #Supercoppa in santa pace? 😂 ovviamente no finché ci sono @redazioneiene! Bravi, me l'avete fatta ragazzi! https://t.co/cBQPYbEBIm — Fede Bernardeschi (@fbernardeschi) 17 gennaio 2019

Domani chance da titolare per Bernardeschi

Scherzi a parte, questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Chievo. Massimiliano Allegri ha fatto alcune prove tattiche per preparare i suoi ragazzi al meglio per il match di domani. Contro i gialloblù il tecnico livornese dovrebbe fare qualche cambio e in attacco insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala potrebbe toccare a Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero potrebbe prendere il posto dell'infortunato Mario Mandzukic.