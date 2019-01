Advertisement

Sono praticamente terminate le vacanze dei giocatori della Juve che alla spicciolata stanno rientrando a Torino. Domani, infatti, i bianconeri torneranno alla Continassa per preparare la partita contro il Bologna. Molti giocatori della Juventus però non sono stati completamente a riposo nemmeno in vacanza visto la maggior parte dei calciatori juventini ha lavorato anche durante le ferie. C'è addirittura chi è rientrato a Torino con largo anticipo come per esempio Cristiano Ronaldo.

CR7 già ieri era nella palestra della sua casa piemontese e si allenava con suo figlio Cristiano Jr. e la compagna Georgina Rodriguez. Dunque ormai i bianconeri stanno tornando tutti al lavoro e stamattina Leonardo Bonucci si è presentato di buon ora alla Continassa, un giorno prima rispetto ai compagni.

Il numero 19 juventino però ha trovato lo spogliatoio completamente deserto e ha postato le immagini nelle Instagram Stories [VIDEO] aggiungendo il commento ironico: "Ho sbagliato giorno?". Un'altra immagine postata sul social stamattina mostra la scritta "Welcome back" sotto lo stemma della squadra.

Bonucci stamani si è presentato alla Continassa

Da domani la Juve si ripresenterà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri oltre a pensare alla partita contro i rossoblù metteranno nel mirino anche la partita contro il Milan di Supercoppa. Per arrivare pronti alla ripresa delle sedute, come già affermato, molto giocatori bianconeri si sono messi al lavoro anche durante le vacanze. Alcuni calciatori juventini, come abbiamo visto, sono persino tornati a Torino in anticipo rispetto alla data di inizio allenamento stabilita dal mister Massimiliano Allegri.

Contro il Bologna Allegri potrebbe fare un po' di turnover

La Juve da martedì riprenderà la preparazione e inizierà a mettere nel mirino le sfida contro il Bologna. Ma oltre a pensare al match contro i rossoblù, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi dovranno necessariamente rivolgere le loro attenzioni anche alla Supercoppa di mercoledì 16 gennaio. Perciò contro il Bologna è lecito attendersi qualche rotazione [VIDEO]. Probabilmente troverà spazio chi ha giocato di meno per consentire ai titolarissimi di rifiatare proprio in vista del match contro il Milan. Perciò contro i rossoblù non è da escludere che Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo possano riposare per essere al top in Supercoppa.