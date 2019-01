Advertisement

Domenica di riposo per la Juventus che si gode gli ultimi giorni di riposo. Infatti, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa nella giornata di martedì. La Juventus inizierà a mettere nel mirino le sfide contro il Bologna e contro il Milan. Molti giocatori della Vecchia Signora hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano in vacanza. I bianconeri hanno condiviso le immagini che li ritraggono mentre si allenano sui loro profili social. Alcuni di loro sono già tornati [VIDEO]a Torino come per esempio Cristiano Ronaldo.

CR7 ieri ha concluso il suo soggiorno a Dubai e pochi istanti fa ha pubblicato un video su Instagram che lo ritrae nella sua casa piemontese mentre si allena con suo figlio Cristiano Jr. e la sua compagna Georgina.

Ronaldo già a Torino

La Juve sta per concludere le sue vacanze visto che nella giornata di martedì è fissata la ripresa degli allenamenti. Dall'8 gennaio per i bianconeri scatterà la preparazione in vista di un periodo molto intenso che inizierà con la partita di Coppa Italia contro il Bologna. Per arrivare preparati al match di sabato prossimo i giocatori bianconeri si sono allenati anche da soli durante le vacanze. Ma c'è già chi è rientrato a Torino come per esempio Cristiano Ronaldo. Infatti, CR7 ha concluso il suo soggiorno a Dubai e ha fatto il suo rientro in Italia. Cristiano Ronaldo si sa è un gran lavorato e per questo motivo stamani era nella palestra della sua casa di Torino per allenarsi. Insieme a lui c'erano anche suo figlio Cristiano Jr. e la sua compagna Georgina Rodriguez. CR7 dunque è già pronto per la ripresa degli allenamenti [VIDEO] e ha voluto terminare le sue vacanze con qualche giorno di anticipo proprio per arrivare martedì alla Continassa al top della forma.

Cancelo punta la Supercoppa

Da martedì la Juve lavorerà per arrivare pronta alla sfida di Coppa Italia, ma anche e soprattutto al match contro il Milan di Supercoppa italiana. Sabato prossimo contro i rossoblù probabilmente, Massimiliano Allegri farà qualche rotazione tenendo proprio conto dell'impegno del 16 gennaio. Perciò contro il Bologna probabilmente qualche titolatissimo verrà preservato proprio in vista della Supercoppa. Per il match contro il Milan l'obiettivo della Juve è quello di avere a disposizione Joao Cancelo. Il portoghese dopo l'operazione al menisco sta lavorando per recuperare e rientrare il prima possibile. Cancelo ha lavorato anche durante le vacanze visto che la sua speranza è quella di essere in campo contro il Milan. Da martedì quando la Juve riprenderà ad allenarsi alla Continassa se ne saprà qualcosa in più. Per il match contro i rossoneri, invece, mancherà di certo Juan Cuadrado che rientrerà probabilmente a marzo.