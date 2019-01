Advertisement

Advertisement

Nel periodo caldo del calciomercato [VIDEO], il diesse del Lecce Meluso parla ai giornalisti. Che il Lecce avesse il progetto di cambiare molto la rosa ormai era chiaro, ma proprio nessuno si attendeva di leggere nella lista "in uscita" i nomi che questa mattina il direttore sportivo Mauro Meluso ha fatto nell'intervista esclusiva sul Nuovo Quotidiano di Puglia.

Meluso, nella lunga intervista, si è detto molto contento per l'acquisto di Tachtsidis, spiegando che è stato convinto dal calciatore dopo averlo visto in allenamento.

Meluso ha parlato del calciatore ex Roma come un ottimo regista che potrebbe fare la differenza nel Lecce. Il calciatore vanta decine di presenze in Serie A e si attende il suo apporto anche per far rifiatare Petriccione che ha speso molto nella prima parte di campionato.

Advertisement

La sorpresa dell'intervista, però, come detto, è stata quella dei nomi sulla lista delle cessioni: Arrigoni, Cosenza, Torromino, Di Matteo, Tsonev, Dubickas, Megelaitis. Se per i giovani lituani, per Di Matteo e per Tsonev era abbastanza certa la partenza, gli altri tre nomi, di calciatori che si sono rivelati fondamentali nella promozione del Lecce, sono stati un po' a sorpresa. Era abbastanza risaputa anche la possibilità della cessione di Torromino visto che finora non ha mai giocato, ma Arrigoni e Cosenza sembrava proprio non dovessero muoversi da Lecce. Entrambi sono stati utilizzati (seppur poco) in stagione e hanno continuato ad allenarsi con grande professionalità anche nell'ultimo periodo, quando hanno giocato meno. Alla fine del girone d'andata, il regista vanta 10 presenze mentre il difensore ne conta 4.

Advertisement

Lo stesso Meluso ha spiegato che ha messo sul mercato i calciatori "con grande dispiacere poiché si tratta di calciatori che hanno dato un grande contributo lo scorso anno per la vittoria del campionato di Serie C." Ma il direttore sportivo giallorosso ha poi aggiunto: "nel calcio il cuore va messo da parte e la ragione dice che ora c'è un nuovo progetto tecnico cui dar conto. Ne abbiamo parlato con i rispettivi procuratori ai quali abbiamo dato la massima disponibilità per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti".

Vacanze agli sgoccioli: il Lecce ritorna in campo mercoledì

Il Lecce torna al lavoro mercoledì. Le vacanze, dunque, sono agli sgoccioli. Tra oggi e domani tutti i calciatori rientreranno dalle rispettive vacanze per poi mettersi al lavoro agli ordini di mister Liverani mercoledì prossimo. Da valutare le condizioni di Venuti che era uscito infortunato nella sfida contro lo Spezia. Alla ripresa sarà presente il nuovo acquisto Tachtsidis. Ci sarà anche Mancosu [VIDEO], visto che l'interesse del Cagliari non si è trasformato in una vera offerta e il calciatore al momento è a tutti gli effetti un calciatore giallorosso sul quale mister Liverani punta molto.