Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta trattando l'arrivo a gennaio di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dal momento che è un giocatore molto duttile. Ramsey ha trent'anni e avrebbe già trovato l'accordo con il club bianconero sulla base di un contratto da sei milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus [VIDEO] avrebbe battuto la concorrenza degli altri club interessati al centrocampista gallese, che sarebbe fortemente attratto dalla prospettiva di giocare con Cristiano Ronaldo.

Intanto, dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda Paulo Dybala, uno dei calciatori bianconeri più criticati in questa prima parte di stagione. Il campione sudamericano, infatti, sta offrendo prestazioni inferiori al suo standard, dal momento che molto probabilmente soffre della presenza di Cristiano Ronaldo, campione che attrae ogni attenzione su di sé.

Su Dybala ci sono vari top club europei, tra i quali Real Madrid, Manchester United, Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Stando a quanto riporta il noto giornalista di "AS", Manolete, i "colchoneros" dovrebbero comprare Dybala per alzare il livello del loro reparto offensivo. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, Manolete paventa lo scambio Dybala-Lemar: i dettagli

L'Atletico Madrid ha pareggiato uno a uno contro il Siviglia e questo risultato sembra avere acceso la luce su alcuni problemi della squadra allenata da Diego Pablo Simeone, prossimo avversario della Juventus [VIDEO] in Champions League. In particolare, al Madrid sembra mancare quella scintilla in più per essere considerato un top club. Secondo il giornalista di "AS", Manolete, la soluzione alle problematiche di gioco dei "colchoneros" potrebbe essere l'acquisto di Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato da Simeone.

Manolete, inoltre, paventa uno scambio con Lemar, esterno offensivo che non sta facendo bene nella sua esperienza all'Atletico Madrid. Il giocatore francese, arrivato dal Monaco, ha infatti deluso notevolmente le aspettative dei tifosi dell'Atletico Madrid. Lemar, peraltro, è stato spesso accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di calciomercato. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per l'acquisto di de Ligt dell'Ajax.