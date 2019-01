Annuncio

A fine mese tornerà di scena la Coppa Italia. Dopo aver assistito agli ottavi di finale [VIDEO], si proseguirà con i quarti di finale. Nel tabellone della Tim Cup sono rimaste le migliori squadre del calcio italiano. Tra queste ci saranno Milan e Napoli, le quali si affronteranno allo stadio San Siro martedì 29 gennaio 2019. Il fischio d’inizio del match sarà fissato alle ore 20.45. I tifosi avranno modo di vedere la sfida in diretta tv su Rai 1, nonché in streaming su Rai Play.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 0-2 ai tempi supplementari contro la Sampdoria. Ancora una volta è stato decisivo Patrick Cutrone, subentrato dalla panchina e autore di una doppietta.

Gli azzurri, invece, hanno eliminato il Sassuolo per 2-0 con le reti di Arkadiusz Milik e Fabián Ruiz. Nell’attesa di scoprire chi avanzerà alle semifinali di Coppa Italia, vediamo i precedenti tra i due club in questa competizione.

Bilancio positivo del Milan contro il Napoli in Coppa Italia

Il Milan ha affrontato ben 15 volte il Napoli in Coppa Italia. Il bilancio è di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L’ultimo incrocio risale alla semifinale della stagione 1989/90, quando i rossoneri pareggiarono 0-0 a San Siro e vinsero 1-3 al San Paolo. Daniele Massaro aprì le marcature sul finale di primo tempo, dopodiché Marco van Basten trasformò il rigore nella ripresa, pochi minuti prima della rete di Diego Maradona, anch’essa dagli undici metri, che dimezzò lo svantaggio dei padroni di casa.

Allo scadere ci pensò ancora Daniele Massaro a chiudere il discorso qualificazione. Il Milan, poi, perse in finale contro la Juventus.

Per trovare l’ultima sconfitta del “Diavolo” contro il Napoli in Coppa Italia, bisogna tornare indietro alla stagione 1977/78. Dopo l’1-1 di San Siro nel Girone B, gli azzurri s’imposero 1-0 davanti al proprio pubblico. Decisivo il goal di Giuseppe Savoldi. I due club si sono sfidati anche in finale una volta. Nella stagione 1971/72 vinse per 2-0 il Milan di Nereo Rocco. Un’autorete di Dino Panzanato portò in vantaggio i rossoneri, che raddoppiarono poi con Roberto Rosato. Si trattò del secondo trofeo in bacheca.

Entrambe le squadre hanno vinto la Coppa Italia 5 volte. L’ultimo successo del Napoli risale alla stagione 2013/14, quando superò la Fiorentina all’ultimo atto, mentre il Milan non conquista il trofeo dalla stagione 2002/03, quella magica della Champions League a Manchester. In quell’occasione ebbe la meglio contro la Roma. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che le due squadre si affronteranno anche nel campionato di Serie A [VIDEO] qualche giorno prima. L’appuntamento sarà per sabato 26 gennaio 2019 alle ore 20.30.