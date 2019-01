Annuncio

Il Calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da sempre gli ultimi giorni della sessione di mercato, sia quella estiva o quella invernale, sono quelli che regalano più emozioni agli amanti del calcio e agli appassionati di calciomercato. Finora in Serie B sono state pochissime le trattative importanti chiuse: solo tanti prestiti di giovani calciatori e pochi "grandi arrivi" in cadetteria. Tra questi ultimi, si segnala il passaggio del difensore Caracciolo dal Verona alla Cremonese, l'arrivo dell'esperto centrocampista ex Roma Tachtsidis al Lecce [VIDEO] e l'acquisto di Dessena da parte del Brescia.

A tenere banco in questi giorni è la trattativa per Lucioni, difensore ex Benevento e attualmente in forza al Lecce che ha ricevuto un'offerta di quelle cosiddette irrinunciabili dalla serie A, esattamente dal Sassuolo.

In Emilia, infatti lo attende il suo ex allenatore Roberto De Zerbi che ha molta stima di lui e l'ha confermata anche nei giorni scorsi durante un'intervista su Sportitalia, mentre era ospite della trasmissione del giornalista Michele Criscitiello.

Il Lecce ha provato a trattenere Lucioni [VIDEO], ma l'offerta è stata interessante anche per il club giallorosso visto che i neroverdi hanno offerto ben due milioni per un giocatore certamente forte, ma pur sempre di 31 anni. Non è ancora fatta, ma si attende solo l'ufficialità per il passaggio del difensore ex Benevento al Sassuolo. Per sostituirlo, il Lecce sta pensando a diversi calciatori di esperienza: il primo nome sul taccuino di Mauro Meluso è quello di Maietta, difensore centrale dell'Empoli. I toscani, però, non vorrebbero privarsi di un titolare e la trattativa sembra al momento complicata. Altro nome vagliato nelle scorse ore è quello di Spolli del Genoa, ma per lui si sono fatti avanti già altri club da diverse settimane (su tutti il Crotone che sembra vicino a chiudere il suo acquisto).

Restano come alternativa anche le soluzioni Ceppitelli e Ajeti.

Calciomercato Foggia: ecco Greco e Leali, il Crotone prende Pettinari

L'Ascoli, nel frattempo, ha chiuso per il trequartista Chaja che arriva dall'Estoril e di cui si dice un gran bene all'estero. Doppio colpo per il Crotone che ha praticamente chiuso per l'acquisto dell'attaccante Pettinari dal Lecce e, come già detto, per Spolli. Pettinari era arrivato in estate nel Salento dopo le buone prestazioni della scorsa stagione, ma a Lecce non ha convinto e non è riuscito mai ad andare in gol. Tra oggi e domani potrebbero arrivare entrambe le ufficialità.

Per il Foggia sono in arrivo due colpi importanti: Greco per il centrocampo e Leali in porta. Con l'arrivo di quest'ultimo, in uscita dal Perugia, i rossoneri hanno risolto la grana portieri. Leali ha convinto più di Frattali del Parma e Scuffet dell'Udinese, per questo il Foggia ha deciso di investire su di lui.