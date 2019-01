Annuncio

Quella della Supercoppa Italiana è una delusione da smaltire in fretta per i rossoneri: il Milan deve ora pensare al campionato e al Calciomercato. Gonzalo Higuain, dopo le tantissime chiacchiere prima della finale di Supercoppa Italiana, in cui ha giocato solo 20 minuti, è infatti pronto a trasferirsi al Chelsea. Durante la notte infatti sono stati fatti notevoli passi avanti per il trasferimento [VIDEO] di Higuain dal Milan al Chelsea, via Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio subito dopo la partita di Supercoppa Italiana vinta dalla Juve contro il Milan, il club bianconero e Chelsea hanno raggiunto un accordo al fine di consentire all'attaccante argentino di sbarcare in Inghilterra.

L'accordo dovrebbe riguardare un prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni, legato al rendimento del giocatore ed agli obiettivi conquistati dallo stesso Chelsea.

Calciomercato Milan: Piatek è il 'piano A'

Nella giornata di ieri Leonardo [VIDEO], secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha messo a punto i dettagli per l'ingaggio di Piatek, attaccante del Genoa, il quale ha segnato ben 13 reti nella nostra Serie A alla sua prima stagione. L'accordo sull'ingaggio è stato trovato sulla base di 1.8 milioni netti che salirebbero a 2 nella stagione successiva. Per quanto riguarda il costo del cartellino, i rossoneri lo valutano 40 milioni di euro. Tale cifra, però, rappresenta un problema per quanto riguarda il fair play finanziario ed ecco perché Leonardo potrebbe alzare l’onere del prestito, pagando subito oltre 10 milioni, per poi dilazionare i restanti 30 milioni vincolando il riscatto all'ottenimento di determinati risultati.

Milan: Batshuayi è l'alternativa a Piatek

Non c'è solo Piatek tra gli obiettivi rossoneri, il Milan infatti ha anche un “Piano B”. Un nome che circola nelle ultime settimane è quello che porta all'attaccante del Valencia, ma di proprietà del Chelsea, Batshuayi. Il giocatore sembrava essere ad un passo dal Monaco, ma adesso il suo passaggio in Ligue 1 è stato bloccato. L'operazione che lo porterebbe in rossonero sarebbe differente rispetto a quella di Piatek, in prestito con diritto di riscatto, anche se con un ingaggio notevolmente più alto. A testimonianza dell'inserimento del Milan nella trattativa, il presidente del Monaco Vadim Vasilyev, a margine della presentazione di Fabregas, Naldo e Vainqueur, riportava come non ci fosse ancora l'accordo con il Chelsea per Batshuayi.