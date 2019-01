Annuncio

Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata. Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. Vince anche il Tottenham, in rimonta contro il Fulham di Ranieri.

Ancora sconfitto invece il Chelsea di Sarri: a fine gara il mister italiano è apparso arrabbiatissimo e deluso dalla prestazione dei suoi.

Premier League: Liverpool in testa

Lotta a due per il titolo quindi nella Premier League [VIDEO], dove soltanto 4 punti separano il Manchester City dalla capolista, ovvero un Liverpool entusiasmante, spettacolare, travolgente, che sogna in grande, puntando ad un titolo che manca da ben 29 anni.

Al terzo posto tiene il Tottenham, che ieri ha vinto una partita al 93' minuto contro un buon Fulham di Ranieri, sempre in penultima posizione. Grandissima vittoria nel derby londinese dell'Arsenal di Emery, per 2 a 0, contro un deludente Chelsea [VIDEO] di Sarri. Il match è stato vinto con merito dai Gunners, che ora insidiano proprio i blues per la lotta al quarto posto, l'ultimo utile per l'accesso diretto in Champions.

Manchester United in rimonta

Continua la rimonta dello United, che dopo l'esonero di Mourinho ha vinto per la quarta volta consecutiva in campionato contro il Brighton: ancora una volta il protagonista è stato Pogba.

Lo United dopo questa vittoria si porta a meno tre dal Chelsea ed ha nel mirino l'obiettivo minimo di un piazzamento nei primi quattro, quello che sembrava un sogno solo un mese fa.

Solsjiaer, subentrato a Mourinho, ha completamente cambiato la squadra nella sua mentalità e nelle motivazioni.

Lotta in coda

In coda risale il Southampton, che ha vinto una partita importantissima contro l'Everton, reduce fino ad ora da una buona stagione. In piena lotta salvezza il Cardiff, terz'ultimo, sconfitto sonoramente dal Newcastle, in uno scontro diretto che ha visto la squadra di Benitez vincere nettamente con un secco 3-0.

In lotta per non retrocedere anche Burnley e Crystal Palace, ultimissimo l'Huddersfield che resta lontanissimo dalla salvezza. Vittoria importante del Bournemouth ai danni del West Ham (2-0) e del Wolves rivelazione del campionato contro il Leicester in uno spettacolare 4-3