Quasi 80 tocchi a partita, 94% di passaggi riusciti e 56% di contrasti a terra vinti: questi i numeri dell'incredibile inizio di stagione di Pierre Kalulu. Incredibile perchè nessuno, soprattutto tra i tifosi della Juventus, si aspettava un impatto del genere.

Arrivato dal Milan come terza scelta, dopo che Cristiano Giuntoli aveva fallito gli assalti a Calafiori e Todibo, il francese appariva come una soluzione di ripiego e invece piano piano ha scalato le gerarchie. Thiago Motta non solo l'ha schierato con continuità ma nell'ultimo incontro, quello di Marassi, l'ha addirittura preferito ad un titolarissimo come Federico Gatti.

Tra poche ore i bianconeri torneranno in campo per la gara di Champions League contro il Lipsia e oltre alla possibile (ennesima) conferma di Kalulu, Thiago Motta starebbe pensando di lanciare Francisco Conceicao e Khephren Thuram titolari.

Sarà invece ancora in panchina Douglas Luiz.

Thiago Motta ha 'riscoperto' Kalulu

Oltre 3 intercetti ogni 90 minuti e quasi 6 palloni recuperati ogni 90, Kalulu sembra ormai essersi messo definitivamente alle spalle le appena 11 presenze collezionate col Milan nella stagione 2023-24. Gli appena 505 minuti in campo lasciavano presagire ad un ruolo da comprimario anche alla Juventus, con Thiago Motta che almeno nelle previsioni della vigilia avrebbe dovuto servirsene solo in caso di estremo bisogno.

Ma così non è stato.

Impiegato tanto da centrale difensivo a fianco a Bremer quanto da terzino destro accanto alla coppia composta dal brasiliano e da Gatti, Kalulu ha offerto sempre ottime prestazioni dando grande solidità al reparto - la Juventus è l'unica squadra d'Europa a non avere ancora subito gol in campionato - e accompagnando la manovra con una buona energia.

Il tutto nonostante il suo ruolo sia quello di terzino 'bloccato' dato che è Cambiaso l'esterno con licenza offensiva.

Acquistato per circa 4 milioni di prestito e 14 di riscatto, il club bianconero starebbe già pensando di riscattare Kalulu al termine della stagione.

Verso Lipsia - Juventus: Kalulu ancora in campo, Thuram e Conceicao a caccia di un posto

Kalulu dovrebbe far parte del quartetto difensivo bianconero anche in Lipsia vs Juventus di mercoledì 2 ottobre come terzino destro a fianco a Bremer, Gatti e Cambiaso.

In cabina di regia dovrebbe riprendere il proprio posto Locatelli con, questa volta, Khephren Thuram a fianco. Il tridente dietro il ritrovato Dusan Vlahovic dovrebbe essere composto da Yildiz e Koopmeiners a sinistra e in mezzo e dal possibile esordio da titolare di Francisco Conceicao. Il figlio di Sergio, ex calciatore di Inter e Parma, è entrato in modo perfetto nella gara di Marassi terminata 0-3 per i bianconeri. Prima ha servito all'olandese ex Atalanta l'assist che ha portato ad una traversa e dopo ha chiuso un'azione iniziata proprio da Thuram con un preciso diagonale che ha trafitto Gollini.

Alla Juventus manca un esterno frizzante ed elettrico come il portoghese, il suo è il profilo che in rosa sembra aver, per caratteristiche, raccolto l'eredità di Federico Chiesa.