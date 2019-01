Annuncio

Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane bomber.

Calciomercato Juventus: Darmian e Spinazzola legati a doppio filo

L’affare più caldo nella giornata di calciomercato della Juventus è quello che riguarda la fascia sinistra difensiva.

Ieri, con un vero e proprio blitz, i bianconeri hanno trovato l’accordo per con il Manchester United per riportare in Italia Darmian. Il laterale difensivo, che può giocare sia a destra che a sinistra e potrebbe rappresentare una buona alternativa sia a Cancelo che ad Alex Sandro, arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore, corteggiato da mesi dalla Vecchia Signora, è pronto alla nuova avventura, ma prima di lasciare l’Inghilterra deve aspettare l’addio di Spinazzola. E qui le cose sono un pochino più complicate del previsto. Infatti Allegri lo ha elogiato pubblicamente, ma vorrebbe mandarlo in prestito per fargli recuperare il ritmo partita dopo il lungo infortunio. Il Bologna ormai da settimane è pronto ad accoglierlo a braccia aperte e per convincere la Juve avrebbe deciso di riscattare subito Orsolini, un affare da 15 milioni, per accelerare i tempi. Insomma tutto è apparecchiato, ma Spinazzola vorrebbe provare a giocarsi le sue carte a Vinovo e quindi starebbe rallentando il domino di mercato. E' comunque probabile che nelle prossime ore la situazione si sblocchi e i tasselli vadano tutti al proprio posto

Calciomercato Juventus: da Benatia a Kean, tutte le trattative in uscita

Il calciomercato della Juventus [VIDEO] in uscita deve fare i conti anche con il caso Benatia.

Il marocchino, che non è titolare con i Campioni d’Italia, da tempo spinge per trovare una squadra che gli possa dare la possibilità di giocare sempre. Allegri però non vuole perderlo anche perché trovare un sostituto dello stesso livello a gennaio sarebbe quasi impossibile. Insomma per ora tutto scorre senza troppi problemi, Milan, Borussia Dortmund e Schalke 04 sono interessate ma non spingono sull'acceleratore come invece starebbe facendo l’Al Ittiad. Il club arabo potrebbe mettere presto sul piatto il solito contratto faraonico per convincere il giocatore. Il vero nodo a questo punto sarebbe proprio l’intenzione di Benatia [VIDEO] che difficilmente abbandonerebbe il grande calcio per trasferirsi in un campionato sicuramente ricco, ma di livello inferiore.

Infine la situazione Moise Kean. Dopo il gol in Coppa Italia e complice anche qualche infortunio di troppo nell'attacco bianconero, il giovane bomber potrebbe trovare più spazio anche se Allegri non ha intenzione di bruciarlo e quindi continuerà ad utilizzarlo con molta attenzione.

La dirigenza bianconera ritiene che questa sia la strada giusta e così ha definitivamente rifiutato il corteggiamento del Genoa che avrebbe voluto il millenial per sostituire Piatek, che da domani salvo sorprese diventerà un giocatore del Milan. Dopo l’acquisto di Ramsey e la trattativa lampo per Darmian, il calciomercato della Juventus deve muoversi anche in uscita.