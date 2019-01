Annuncio

Si chiude oggi lunedì 14 gennaio 2019 il programma della 22a giornata della Premier League 2018-19. Nel posticipo si sfideranno i campioni in carica del Manchester City ed il Wolverhampton. Il calcio d'inizio all'Etihad Stadium è fissato alle ore 21:00.

Citizens secondi in classifica: una vittoria per sperare

Prima del match odierno gli uomini di Guardiola veleggiano al secondo posto in classifica con 50 punti, con sette lunghezze in meno del Liverpool di Jurgen Klopp.

Una vittoria contro il Wolverhampton riporterebbe i campioni d'Inghilterra in scia ai Reds di recente sconfitti per 2-1 nello scontro diretto [VIDEO] del 3 gennaio.Un successo che ha di fatto riaperto un campionato che sembrava ormai diretto verso Liverpool in maniera definitiva.

Le probabili formazioni

La squadra di Guardiola è reduce dal devastante 9-0 inflitto al Burton Albion in Coppa di Lega, risultato che ha permesso ai Citizens di raggiungere la finale del torneo al pari del Tottenham. Il calo accusato a dicembre, con le due sconfitte consecutive in Premier, sembra essere un lontano ricordo e la rincorsa alla prima della classe è tutt'altro che accantonata.

Il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, undicesimo in classifica con 29 punti, ha di recente eliminato il Liverpool in FA Cup. Nell'ultima apparizione in campionato i Wolves hanno invece subito un KO casalingo per 2-0 ad opera del Crystal Palace. Al momento la zona a rischio della classifica è distante ben 11 punti, mentre una eventuale e insperata vittoria contro il City porterebbe il Wolverhampton al settimo posto appena dietro le grandi.

Queste le probabili formazioni all’Etihad Stadium:

Manchester City (4-3-3) : Ederson; Delph, Laporte, Stones, Walker; D.Silva, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Gabriel Jesus; Mahrez.

Wolverhampton (4-3-2-1): Rui Patricio; Boly, Coady, Bennett; Jonny, Moutinho, Saiss, Doherty; Gibbs-White; Traorè, Jimenez.

Dove vedere il match in diretta tv

Come di consueto, la Premier League va in onda in esclusiva sulle reti Sky. Manchester City vs Wolverhampton, posticipo della 22a giornata, sarà trasmesso in diretta tv [VIDEO] su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, canali 201 e 203, a partire dalle 21:00 di oggi lunedì 14 gennaio. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming tramite SkyGo, ovvero il servizio streaming di Sky riservato ai propri abbonati e visibile su Pc, tablet, smartphone e smart tv.