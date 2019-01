Annuncio

Imperversano gli ultimi giorni di mercato e le società calcistiche lavorano per sistemare gli ultimi tasselli. La Juventus, nonostante disponga di un organico completo sta cercando di accontentare Leonardo Spinazzola, il quale dopo il rientro dal lungo infortunio è poco impiegato e necessita di un club che gli garantisca continuità di gioco per ritornare ai livelli precedenti all'intervento al ginocchio. L'ex Atalanta però è l'unica alternativa di Alex Sandro per cui come ha precisato Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di vigilia Juve - Chievo, il terzino non lascerà Torino senza un sostituito a disposizione.

I trascorsi

L'alternativa a Spinazzola potrebbe essere Matteo Darmian, da tempo nel mirino della dirigenza bianconera [VIDEO]. L'ex Torino e la Vecchia Signora sono stati vicini tante volte, ma il matrimonio è sempre stato rimandato, ora i due simpatizzanti sembrano vicini al passo decisivo, anche se c'è da superare l'ostacolo della formula di vendita avanzata dal Manchester United.

Il nodo della trattativa riguarda il riscatto che per Paratici è diritto, mentre per gli inglesi è obbligo. Dopo una prima stagione in cui il terzino è stato impiegato molto, in queste due ultime annate le sue presenza in campo si sono diradate, per cui i Red Devils vogliono la sicurezza che il giocatore lasci definitivamente Manchester. Al momento tra i due club esiste un accordo che prevede 4 milioni per il prestito oneroso più altri 8 per il riscatto per un totale di 12 milioni, cifra che soddisferebbe i venditori, visto che nel 2015 per strapparlo al Torino l'hanno pagato 18 milioni più 2 di bonus. Darmian, ha già dato il suo consenso alla Juventus, anzi non vede l'ora di tornare in patria, anche per accontentare la sua compagna che presto gli darà un figlio.

Le caratteristiche di Darmian

L'azzurro è un giocatore d'esperienza che può essere utilizzato sia a destra che a sinistra [VIDEO], ma può anche essere impiegato da centrale nella difesa a tre, insomma un tuttofare, di quelli molto graditi a Massimiliano Allegri.

La dirigenza della Continassa già quest'estate ha fatto un tentativo concreto per il cursore, ma lo United ha rifiutato la formula del prestito e così la trattativa è evaporata. Oltre i bianconeri, sotto l'ombrellone, anche il Napoli, l'Inter e il Valencia erano interessati al 29enne, ma la Vecchia Signora è rimasta in pole.

Se arrivasse Darmian si aprirebbero le porte della cessione di Spinazzola, il quale potrebbe trasferirsi al Bologna che lo sta corteggiando con insistenza.