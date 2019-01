Annuncio

Annuncio

La Juventus è sempre proiettata al futuro ed avrebbe già piazzato un colpo per l'estate 2019. Infatti, da giorni in ottica bianconera si parla di un possibile arrivo a costo zero di Aaron Ramsey. La Juventus si è mossa in largo anticipo per arrivare al gallese e lo avrebbe convinto ad accettare il progetto. Paratici si sarebbe assicurato il si di Ramsey battendo la concorrenza di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Orma il passaggio del centrocampista dell'Arsenal sembra cosa fatta e mancherebbero solo le ultime formalità.

Il giocatore nella giornata di ieri avrebbe già svolto la prima parte delle visite mediche. Adesso per Ramsey e la Juve [VIDEO] dovrebbe scattare il conto alla rovescia per poter annunciare ufficialmente questo sodalizio.

Advertisement

Per il centrocampista gallese possibile un contratto quinquennale

La Juventus avrebbe già piazzato il primo acquisto in vista della prossima estate: si tratterebbe di Aaron Ramsey. Fabio Paratici avrebbe trovato un accordo con il centrocampista della nazionale del Galles per un contratto di cinque anni a circa 7 milioni più bonus. Ormai il calciatore dei gunners avrebbe fatto la sua scelta, tant'è che ieri a Londra si sarebbe già sottoposto alla prima parte delle visite mediche e poi a giugno dovrebbe effettuare la seconda parte dei test al JMedical. In quell'occasione Ramsey dovrebbe diventare ufficialmente bianconero. Dunque la vecchia signora ha già messo le basi per il futuro assicurandosi un giocatore dalle caratteristiche uniche. Infatti, nella rosa di Massimiliano Allegri, nessuno ha le stesse peculiarità di Aaron Ramsey che ha grande capacità di inserimento e garantisce sempre un buon numero di gol.

Advertisement

Occhi anche su Isco

In chiave mercato, alla Juventus è spesso accostato il nome di Francisco Alarcon meglio conosciuto come Isco. Il centrocampista iberico piace ai bianconeri da molti anni e questa estate potrebbe lasciare il Real Madrid. Infatti, Isco sta trovando poco spazio e, soprattutto, non sembra avere un rapporto idilliaco con il tecnico delle merengues, Santiago Solari. Dunque la Juventus nelle ultime settimane [VIDEO] avrebbe preso informazioni sul giocatore spagnolo per farsi trovare pronta nel caso in cui quest'estate si possa verificare il ventilato divorzio dai blancos. Si tratta comunque di eventualità che potrebbero diventare concrete soltanto la prossima estate. Infatti, nel mercato di gennaio la Juve farà pochissimi movimenti e quasi certamente Fabio Paratici confermerà la rosa attuale tenendosi stretti sia Moise Kean che Leonardo Spinazzola nonostante le tante richieste.