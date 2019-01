Annuncio

Domenica 13 gennaio, alle ore 18.00 si disputerà la partita di Coppa Italia tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e gli “stregoni” di mister Christian Bucchi. Lo stadio San Siro è pronto ad ospitare il match che, tuttavia, si giocherà a porte chiuse in seguito all’episodio di razzismo, accaduto poco prima della sosta, di cui si sono resi protagonisti alcuni tifosi interisti ai danni del calciatore del Napoli Koulibaly. Poiché la Rai si è aggiudicata i diritti televisivi per la trasmissione in esclusiva di questa competizione nazionale, la partita Inter-Benevento sarà visibile in chiaro su Rai Due [VIDEO]e in streaming online su RaiPlay.

Dove vedere la partita Inter-Benevento in tv e in streaming online

Essendo giocata a porte chiuse, questa partita sarà visibile [VIDEO] solamente da casa mediante televisore.

Rai Due aprirà il collegamento a partire dalle ore 17.30 e terminerà la diretta con le conseguenti interviste e commenti post-partita.

Per chi non avrà la possibilità di vedere il match in diretta tv, potrà comunque seguirlo su streaming su RaiPlay, la piattaforma dedicata disponibile anche su App oltre che su browser. Tuttavia, esiste anche una terza opzione, che è quella di rimanere aggiornati sulla partita attraverso i siti ufficiali delle due compagini.

Probabili formazioni Inter-Benevento

In merito alle probabili formazioni, l’Inter è pronta a scendere in campo super favorita dopo le vittorie contro il Napoli e l’Empoli. Per questo motivo, l’allenatore potrebbe optare per un turnover schierando in attacco Lautaro Martinez e Keita sin dal primo minuto. A centrocampo, invece, Gagliardini e Candreva, seguiti dai difensori Ranocchia e Dalbert.

Lo schieramento prescelto potrebbe essere un 4-3-3.

Il Benevento, invece, posizionato al sesto posto in Serie B, potrebbe puntare sulla qualità dell’attacco con Coda e Roberto Insigne, mentre in difesa Volta, Antei e Di Chiara, schierando un 3-5-2.

Pronostici calcio, Inter favorita

Il divario tra le due compagini è abbastanza ampio ma nel calcio non ci sono certezze assolute. Sulla carta, i nerazzurri partono favoriti. Una vittoria dei padroni di casa è pagata a 1.20 volte la posta mentre l'eventuale trionfo della squadra ospite si trova a quota 11.00. Gli ospiti si impegneranno al massimo pur di fare risultato, per tale ragione i pronostici del match sono under 2.50 e, volendo rischiare, la doppia chance X2.