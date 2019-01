Annuncio

Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici.

Krunic al Genoa: adesso si può

Andando con ordine è Krunic il primo obiettivo del mercato del Genoa. [VIDEO] Il venticinquenne ha dimostrato in questo inizio di stagione ad Empoli di poter essere un fattore in serie A.

Con gli azzurri è stato praticamente sempre titolare con 17 presenze condite da tre gol e tre assist ed è per questo che il presidente Corsi è piuttosto reticente ad accettare la cessione.

Per convincerlo Preziosi ha però deciso di accelerare la trattativa e aprire i cordoni della borsa mettendo sul piatto ben 8 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto se si pensa che i toscani nel 2015 avevano sborsato appena 500 mila euro per il cartellino. A fare la differenza in questi casi è la scelta del calciatore e Krunic, secondo l’esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, avrebbe già detto "sì" alla nuova destinazione. Il matrimonio sembra proprio vicino.

Genoa-Juve: insieme per Zurkowski

L’arrivo del serbo potrebbe non bastare a Prandelli e così il Genoa avrebbe accelerato i discorsi anche per Szymon Zurkowski, polacco di 21 anni che si sta mettendo in mostra con la maglia del Górnik Zabrze. Gran fisico e ottimo talento, il mediano piace a Preziosi e non solo, anche Fabio Paratici starebbe monitorando la situazione per portarlo alla Juventus.

Così, secondo alcune indiscrezioni riportate anche da Il Secolo XIX, il centrocampista sarebbe rientrato nei tanti discorsi intavolati sull’asse Genova-Torino. Dopo Sturaro, vicino a vestire subito la maglia rossoblu, e Romero, possibile acquisto per il futuro juventino [VIDEO], i due club starebbero pensando di unire le forze per portare in Italia Zurkowski. Se così dovesse essere possibile che il giovane polacco faccia tappa in Liguria per mostrare il suo talento per poi viaggiare, nel caso mostrasse le caratteristiche giuste, verso il Piemonte. L’asse Genoa-Juve potrebbe anche sviluppare altri discorsi, per esempio quello per Kouame, su cui però è in netto vantaggio il Napoli, oppure quello per Piatek, anche lui corteggiatissimo ma blindato dal Grifone almeno fino all’estate prossima.