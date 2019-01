Annuncio

La Serie B torna in campo dopo la sosta iniziando il girone di ritorno dalla Sicilia, venerdì 18 gennaio, con Palermo-Salernitana, anticipo della ventesima giornata. La compagine rosanero di Roberto Stellone, che punta con decisione alla promozione [VIDEO] diretta in Serie A, è al comando della classifica e può anche vantare la migliore difesa del campionato, oltre l’imbattibilità casalinga. La squadra campana di Angelo Gregucci, da un mese subentrato a Colantuono, occupa invece l’undicesimo posto a -2 dalla zona play off, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria lontano da casa.

Il Palermo ha chiuso il 2018 con 2 vittorie consecutive, la Salernitana è reduce dalla sconfitta casalinga col Pescara. Il match d'andata si è concluso senza reti.

Palermo-Salernitana, diretta tv in chiaro su Rai Sport

Palermo-Salernitana, venerdì 18 gennaio allo stadio Renzo Barbera con inizio alle ore 21, oltre che in diretta streaming su Dazn che detiene i diritti del campionato cadetto, essendo un anticipo del venerdì sarà anche trasmessa in chiaro sulla Rai [VIDEO], in diretta tv su RaiSport.

Per quanto riguarda le squadre, nel Palermo sono segnalate le assenze di Bellusci per squalifica, Alastra ed Aleesami per infortunio, mentre Lo Faso è in dubbio. Salernitana, invece, senza Castiglia (squalificato) e Di Gennaro (infortunato) e con Schiavi, Odjer e Akpa in forse. Queste le probabili formazioni:

Palermo (4-4-2): Brignoli; Salvi, Rajkovic, Pirrello, Szyminski; Falletti, Haas, Jajalo, Trajkovski; Moreo, Nestorovski. All.: Stellone.

Salernitana: (3-4-2-1): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Pucino, Di Tacchio, Akpa, Vitale; Anderson, Rosina; Jallow. All.: Gregucci.

I precedenti – 19 ufficiali giocati in Sicilia tra le due squadre con un bilancio di 9 vittorie rosanero, 3 granata e 7 pareggi. Disputato la scorsa stagione, il confronto più recente al Barbera è stato vinto nettamente per 3-0 dai padroni di casa (Chochev, Monachello, Jajalo).

L’ultimo blitz della Salernitana sul campo dei siciliani risale, invece, al 2004 con il risultato di 0-2 interamente firmato da Bogdani.

Le altre partite della 20^giornata di Serie B

La prima di ritorno del campionato cadetto sarà poi completata da Carpi-Foggia, Crotone-Cittadella e Lecce-Benevento, in programma sabato alle ore 15. Perugia-Brescia, invece, sarà il posticipo delle 18.

Si proseguirà, quindi, domenica con altri tre match in calendario: Cosenza-Ascoli (ore 15), Padova-Verona (ore 15) e Pescara-Cremonese (ore 21). A chiudere la ventesima giornata di Serie B, il 21 gennaio alle 21, sarà infine il monday night Spezia-Venezia. Partite visibili tutte in diretta streaming su Dazn.