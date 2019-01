Annuncio

Dopo gli impegni di Coppa Italia, tornerà nel weekend il campionato di Serie A [VIDEO]. Si tornerà in campo anche tra i cadetti, con la 20ª giornata di Serie B. Il prossimo turno si aprirà con l’anticipo tra Palermo e Salernitana. L’appuntamento sarà fissato per venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. I rosanero sono reduci dalla vittoria esterna contro il Cittadella per 0-1 e guidano la classifica con 37 punti. I granata, invece, hanno perso l’ultima partita in casa contro il Palermo per 2-4 ed occupano una posizione di media classifica con 24 punti.

La zona play-off non è molto distante, ma non bisognerà perdere altro terreno nei confronti delle rivali. In attesa di scoprire cosa accadrà tra le due squadre, ricordiamo che i tifosi potranno seguire la partita in diretta tv su Rai Sport.

In alternativa al piccolo schermo, ci si potrà collegare tramite l’app di Rai Play usufruendo del servizio di streaming.

Bilancio del Palermo contro la Salernitana

Palermo e Salernitana hanno un bilancio pressoché in parità negli scontri diretti. In 35 partite disputate tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, abbiamo 10 vittorie per i rosanero, a fronte di 14 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo match disputato, risalente al girone d’andata della stagione in corso, è finito 0-0 allo stadio Arechi. L’anno scorso, invece, si registrò una doppia vittoria per i siciliani, che s’imposero 3-0 davanti al pubblico di casa (Ivaylo Chochev, Gaetano Monachello e Mato Jajalo) e 0-2 in trasferta (Ivaylo Chochev e Antonino La Gumina). Scorrendo l’almanacco delle sfide tra i due club, bisogna tornare indietro alla stagione 2003/04 per trovare un doppio confronto diretto.

Quell’anno non andò bene al Palermo, che pareggiò 1-1 in trasferta, con goal di Alessandro Tulli per la Salernitana e pareggio nel recupero firmato da Andrea Gasbarroni per i rosanero, mentre in casa si fece battere per 0-2. Erjon Bogdani fu protagonista assoluto con una doppietta per i campani.

Dopo quella stagione non ci sono stati più incroci, tranne in Coppa Italia [VIDEO] nella stagione 2004/05. Nell’andata del 2° turno eliminatorio finì 2-1 per la Salernitana tra le mura amiche, mentre al ritorno s’impose il Palermo per 2-0 allo stadio Renzo Barbera. I siciliani furono successivamente estromessi dal Milan agli ottavi di finale. Cosa accadrà stavolta le due squadre? I ragazzi di Roberto Stellone, favoriti per la promozione diretta in Serie A, dovrebbero aver maggiori chance di vittoria, ma la Salernitana proverà a mettere in difficoltà la capolista. I ragazzi di Angelo Gregucci hanno già impensierito alcune delle big, battendo addirittura l’Hellas Verona alla 6ª giornata. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nel prossimo turno il Palermo farà visita alla Cremonese, mentre la Salernitana ospiterà il Lecce.