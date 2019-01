Annuncio

La Juventus ieri sera a Gedda ha iniziato il 2019 con il passo giusto. Ha conquistato, infatti, la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0. Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, autore del gol partita, in coda al match hanno manifestato alla stampa la loro soddisfazione per aver centrato il primo obiettivo stagionale [VIDEO].

La soddisfazione di Allegri

Il tecnico livornese ha precisato che è stata una bella gara, nonostante il caldo. Il Milan, pur orfano per quasi tutto il tempo di Gonzalo Higuain, talvolta ha saputo mettere in difficoltà la Juventus che, però, l'ha spuntata grazie alla rete di testa di CR7: 'Diciamo le stesse cose, l'abbiamo preso per questo.

È il migliore, ha fatto gol'. I bianconeri sono stati padroni della gara per quasi novanta minuti [VIDEO], ma nel finale hanno rischiato, seppur in superiorità numerica. Il tecnico è consapevole che i suoi uomini, dopo un inizio lento, negli ultimi minuti, invece, di allargare nell'area avversaria hanno effettuato dei pericolosi passaggi all'indietro.

L'intervistato ha parlato anche delle prestazioni dei singoli. Douglas Costa, ad esempio, è stato autore di una buona performance, nonostante i crampi a fine gara. Sami Khedira, entrato solo nell'ultima parte del match, ha mostrato di essere tornato in piena forma con due inserimenti in area che, purtroppo, non sono stati premiati. Anche Federico Bernardeschi, entrato per sostituire Rodrigo Bentancur, non ha deluso le aspettative. Paulo Dybala, pur non trovando ancora la rete, ha aiutato la squadra con il suo lavoro di raccordo tra i reparti. Il Conte Max ritiene la conquista della Supercoppa Italiana un buon auspicio per vincere le altre competizioni.

La felicità di Ronaldo

Cristiano Ronaldo, invece, ha espresso la sua felicità per aver aggiunto alla sua bacheca il primo trofeo vinto con la Juventus: 'È il mio primo titolo con la Juventus, volevamo iniziare al meglio il 2019'.

Appena raggiunto il primo traguardo, l'ex Real pensa al prossimo che è il tricolore: 'Il nostro obiettivo principale è vincere lo scudetto'. L'ultima battuta del portoghese è la dedica del successo ottenuto a tutto il pianeta Juve, ai suoi familiari ed amici e a tutti coloro che lo amano e non sono pochi. Ronaldo ha un palmares di lusso, infatti, con quest'ultimo successo ha vinto 28 trofei in tredici competizioni diverse. Come si dice da più parti, ancora una volta, il lusitano si conferma l'uomo delle finali, mentre Higuain anche stavolta ha perso il confronto.