Sono tante le trattative che sono vicine alla chiusura nel calciomercato di Serie B. Senza ombra di dubbio i nomi più chiacchierati in queste ore sono quelli del difensore Lucioni del Lecce, dell'attaccante Ceravolo del Parma, dell'attaccante Ciofani del Frosinone.

Se per Lucioni si prevede un futuro in Serie A, dopo la faraonica offerta del Sassuolo [VIDEO] presentata al Lecce, per i due bomber è molto probabile un futuro in serie B. Ceravolo è stato cercato con insistenza nei giorni scorsi da Benevento, Brescia, Cremonese e Lecce.

Il ritorno nei sogni ti sembrava la soluzione più probabile, ma la richiesta di 2 milioni e mezzo da parte del Parma per la vendita del cartellino è stata considerata fuori mercato dalla società campana e questo ha fatto saltare la trattativa.

Ceravolo resta però in uscita dal Parma e quindi è probabile che i ducali possano abbassare le pretese pur di agevolare la sua cessione ad un club cadetto.

Discorso diverso per Ciofani. Per lui si era fatta avanti solo la Cremonese che aveva già in mano l'accordo nei giorni scorsi, ma la trattativa si è incredibilmente arenata proprio quando sembrava tutto fatto. Probabilmente la Cremonese sta ripensando proprio a Ceravolo visto che la trattativa con il Benevento è ormai saltata, a meno di clamorosi colpi di scena. Per questo i lombarsi hanno preso tempo, pur avendo già un accordo di massima per il bomber del Frosinone. Nelle ultime ore, a frenare gli spiriti di calciomercato ci ha pensato Stirpe, patron del Frosinone che ha dichiarato, in controtendenza con le notizie di calciomercato: "Ciofani e Gori hanno fatto la storia di questa società quindi devono essere loro a chiedere di andare via.

Non c'è nessuna trattativa per loro, solo dopo un eventuale richiesta ci attiveremo".

Serie B: le altre trattative di calciomercato in chiusura

Altra trattativa che sta facendo discutere molto nelle ultime ore e quella che vede il passaggio dell'attaccante Baclet dal Cosenza alla Reggina [VIDEO]. Nei giorni scorsi l'attaccante francese era stato dichiarato incedibile dal direttore sportivo Trinchera, ma pare che alla fine sia arrivato l'accordo con la Reggina. Dopo l'arrivo del centrocampista minala dalla Lazio, la Salernitana ha chiuso anche per l'acquisto del giovane attaccante Cernigoi che nella prima parte della stagione ha giocato nel Pisa in Serie C. Infine doppio colpo di Crotone e Foggia: ai calabresi arriveranno Spolli e Pettinari, i rossoneri hanno acquistato Leali e Greco.