Fiorentina-Napoli mette di fronte due compagini molto attrezzate e in grado di competere senza problemi per le prime posizioni della classifica della Serie A 2018/2019.

I padroni di casa non hanno mai fatto mistero dell’intenzione di provare a qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League e per questo motivo nel mercato di gennaio hanno inserito in organico un attaccante di valore come Luis Muriel. L’ex punta della Sampdoria ha migliorato sensibilmente il reparto avanzato della formazione guidata da Stefano Pioli, la quale ha iniziato il 2019 in maniera assolutamente positiva come dimostrano i 5 punti in 3 partite ottenuti in campionato e il superamento di due turni di Coppa Italia.

Gli ospiti sono invece reduci dal netto successo ottenuto contro la Sampdoria che ha consentito loro di rifarsi dopo l’eliminazione patita in Coppa Italia nei confronti del Milan.

Il ritorno al goal di Insigne e la vena realizzativa di Milik fanno in parte "dimenticare" l’imminente addio del capitano Marek Hamsik, che dovrebbe a breve trasferirsi nel campionato cinese mettendo fine ad un’esperienza alle pendici del Vesuvio iniziata nell’ormai lontano 2007.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, in programma sabato 9 febbraio alle ore 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, valida per la 23^ giornata della Serie A 2018/2019, non vedranno protagonisti Benassi, Milenkovic e Vitor Hugo nei viola e Chiriches nei partenopei.

Qui Fiorentina

La Fiorentina dovrebbe scendere in campo con il 4-3-2-1 e con Lafont confermato a protezione dei pali della porta gigliata.

In difesa non saranno a disposizione Vitor Hugo, che è ancora infortunato e le cui condizioni non dovrebbero consentirne l’utilizzo contro la formazione azzurra, e Milenkovic che deve scontare un turno di squalifica.

Il posto del calciatore brasiliano di fianco a capitan Pezzella dovrebbe essere preso da Ceccherini con Laurini che dovrebbe andare a presidiare la corsia di destra. A sinistra confermato il terzino della nazionale Biraghi.

A centrocampo non ci sarà Benassi che è stato fermato dal Giudice Sportivo e quindi, oltre a Fernandes e Veretout, dovrebbe giocare Gerson che risulta favorito nel ballottaggio con Dabo. In attacco c’è solo l’imbarazzo della scelta per Pioli che dovrebbe dare spazio dal primo minuto a Chiesa e Muriel alle spalle di Simeone, con invece Pjaca, Vlahovic e Mirallas a disposizione in panchina.

Qui Napoli

Il Napoli dovrebbe sfidare i viola affidandosi al 4-4-2 completato da Meret che dovrebbe essere preferito ad Ospina e Karnezis come estremo difensore titolare.

Nel reparto arretrato è sempre assente Chiriches, che si sta riprendendo dopo l’operazione al legamento ma non è ancora in condizione di scendere in campo. Al centro della retroguardia dovrebbero quindi agire Maksimovic, in vantaggio su Albiol, e Koulibaly mentre sulle fasce Malcuit e Mario Rui dovrebbero relegare in panchina Hysaj e Ghoulam.

In mediana e in avanti Carlo Ancelotti può contare su tutti gli effettivi e può quindi scegliere con la massima tranquillità gli interpreti da utilizzare dall’inizio della partita. In mezzo al campo dovrebbero esserci Allan e Fabian Ruiz, mentre ai lati Callejon e Zielinski dovrebbero essere preferiti a Verdi e Younes. Nel reparto avanzato dovrebbe esserci la conferma di Insigne e Milik, con invece Mertens costretto nuovamente a partire dalla panchina.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-2-1): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel; Simeone. A disposizione: Terraciano, Brancolini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Mirallas. Allenatore: Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Albiol, Ghoulam, Diawara, Verdi, Younes, Mertens, Ounas. Allenatore: Ancelotti.