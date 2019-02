Annuncio

In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per un'infiammazione al ginocchio.

Una situazione figlia anche delle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dalla moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, negli studi di Tiki Taka. Maurito, intanto, salterà anche la sfida di domani contro il Cagliari, in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:30, valido per l'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato.

Wanda Nara cerca di andare incontro alla società nerazzurra

La volontà dell'Inter è quella di risolvere la questione relativa a Mauro Icardi quanto prima, cercando magari di averlo a disposizione per il derby contro il Milan, in programma domenica 17 marzo. A parlare di questa situazione è stato il noto giornalista, Tancredo Palmieri, che ha svelato nel suo editoriale su Tuttomercatoweb anche una proposta che la moglie e agente dell'attaccante, Wanda Nara, avrebbe fatto alla società nerazzurra:

"Qualcuno potrebbe dire che il problema non è Icardi, ma le dichiarazioni di Wanda Nara. Bene, c’è un ulteriore ultimo colpo di scena: Wanda ha offerto due volte, prima due settimane fa e poi negli ultimissimi giorni, all’Inter la possibilità di interrompere la sua partecipazione a Tiki Taka se questo avesse restituito la fascia a suo marito.

Ma la risposta dell’Inter è stata chiara: tranquilla, il problema non è la tua partecipazione". A questo punto sembra essere sempre più certo che dovrà essere Mauro Icardi a muoversi venendo incontro alla squadra.

Possibile cessione a fine anno

L'Inter e Icardi cercheranno di chiarire la loro posizione per arrivare insieme alla fine di questa stagione. In estate, poi, secondo alcuni rumors, le strade potrebbero separarsi. Il futuro del centravanti argentino dovrebbe essere sempre in Italia, con Napoli e Juventus fortemente interessate a lui. Sempre Palmieri ha parlato di un'offerta avanzata dagli azzurri all'entourage dell'ormai ex capitano nerazzurro da nove milioni di euro a stagione più due milioni di bonus.

Nonostante ciò, però, sarebbero i bianconeri ad essere in pole position. Per convincere l'Inter, infatti, la Juve potrebbe giocarsi la carta Paulo Dybala, che a fine anno potrebbe lasciare Torino.

Con la 'Joya' l'Inter potrebbe anche non cercare il sostituto o, comunque, potrebbe uscire rinforzata visto che si ritroverebbe un giocatore di altissimo livello in grado di giocare sulle fasce in attacco e sulla trequarti. In avanti, poi, ci sarebbe Lautaro Martinez o l'eventuale sostituto di Icardi.