Fabrizio Biasin è tornato a parlare del futuro di Icardi nel corso della trasmissione TopCalcio24, svelando numerosi retroscena riguardo le trattative che ruotano intorno al bomber. Il giornalista sportivo è stato molto preciso e, data la sua nota vicinanza alla famiglia Icardi, dalle sue ultime dichiarazioni è possibile ricostruire uno dei ritratti più a fuoco che siano mai stati fatti negli ultimi tempi riguardo al mercato dell'ex capitano nerazzurro.

Sono pervenute cinque offerte

Il giornalista di Libero è estremamente sicuro delle proprie fonti e continua lasciando da parte il condizionale, parlando di cinque offerte pervenute al giocatore solo durante l'ultima settimana. Due offerte sono italiane: una dal Napoli, che secondo Biasin avrebbe anche offerto un super ingaggio al giocatore, e una, quella più scontata, da Torino sponda Juve.

Quelle estere confermerebbero i rumors degli ultimi giorni con il giornalista che racconta dell'esistenza di un'offerta del Real Madrid, affiancata dal tandem inglese formato da Manchester United, non soddisfatto di Lukaku, e Chelsea, che come detto in precedenza è costretto ai box dalla giustizia sportiva.

Icardi non può andare all'estero

Inizialmente Biasin ribadisce come Icardi, dipendesse solo da lui, non avrebbe alcuna intenzione di sciogliere il sodalizio che lo lega ai colori nerazzurri, ma dando ormai per impossibile un reintegro nei ranghi dell'Inter, non esiste altra alternativa alla cessione. Icardi non può andare all'estero, sentenzia il cronista, perché i figli di Maxi Lopez, che vivono con Wanda e Mauro, non possono lasciare l'Italia, e cestina in questo modo la possibilità che le eventuali offerte dei top club europei possano portare a delle vere e proprie trattative.

Questo nuovo tassello del mosaico restringe il campo delle pretendenti alle sole Napoli e Juventus, con l'unica alternativa della permanenza a Milano, ipotesi che ad oggi gode di meno credibilità del pendolino del compianto Maurizio Mosca.

Le chiamate dall'estero sono state decine

Da studio insinuano che forse non ci sono delle vere offerte provenienti dall'estero, ma anche in questo caso Biasin appare estremamente informato e rivela con dovizia di particolari come i contatti da oltreconfine siano stati tanti e approfonditi. Il giornalista parla di una telefonata di più di un'ora proveniente da Londra, con dall'altro lato della cornetta Marina Granovskaia, braccio destro con portafoglio di Roman Abramovich.

La pista nei giorni successivi si è però raffreddata per non dire totalmente chiusa per via del blocco biennale del mercato del Chelsea che, finché non scioglierà i propri nodi con la Uefa, può solo osservare da lontano l'evolversi degli eventi. Una delle altre superpotenze continentali che si profilavano sull'orizzonte del futuro di Icardi, sarebbe stato, secondo le indiscrezioni settimanali, il Real Madrid. Biasin conferma le voci dell'interessamento di Florentino Perez e gli dona addirittura ulteriore slancio raccontando di decine e decine di chiamate partite dagli uffici dei Blancos e indirizzate a casa Icardi.