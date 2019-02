Annuncio

La crisi dell'Inter non riesce ad avere fine. Dopo essere stati eliminati in Coppa Italia ai quarti contro la Lazio ai calci di rigore, i nerazzurri hanno subito la seconda sconfitta consecutiva in campionato contro il Bologna e ora rischiano di essere risucchiati nella lotta per la zona Champions. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è terza in classifica con 40 punti, ma ora ha solo quattro e cinque punti di vantaggio rispettivamente su Milan e Roma, quarto e quinta in classifica.

La posizione del tecnico nerazzurro, alla luce di questi risultati, è finita in discussione, anche se difficilmente ci saranno ribaltoni, a meno di clamorosi colpi di scena come l'eliminazione in Europa League.

Diverso, invece, il discorso per giugno, quando sulla panchina dell'Inter potrebbe sedersi l'ex tecnico del Chelsea, Antonio Conte.

Conte in ottica Inter

Sono sempre più fitte le voci che vogliono Antonio Conte sulla panchina dell'Inter la prossima stagione. L'ex allenatore del Chelsea è stato beccato sotto la sede della società nerazzurra giovedì pomeriggio, a poche ore dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Inevitabile che si scatenassero vari rumors su un matrimonio che sembra destinato ad andare in porto. Il rapporto tra Conte e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è ottimo ed è stato ricostruito ai tempi della Nazionale dopo le frizioni nate durante il periodo passato da Conte sulla panchina della Juventus.

Quasi impossibile comunque pensare ad un approdo immediato di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter nell'immediato, sia perché la società vuole terminare la stagione con Luciano Spalletti, sia perché il tecnico pugliese ha una causa in corso con il suo ex club, il Chelsea, con il quale non si è lasciato nel migliore dei modi.

Suning, però, sembra aver deciso di voler puntare tutto sull'allenatore che ha avviato il ciclo Juventus nella stagione 2011-2012, proprio per interrompere il dominio bianconero.

Dybala e non solo

Inter che cambierà molto anche a livello tecnico. Secondo i rumors, il centrocampo verrà stravolto, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze a livello qualitativo. Oltre a Nicolò Barella, per il quale sembra che Inter e Cagliari debbano definire solo i dettagli, la società nerazzurra penserà ad un grande rinforzo in quel ruolo, di grande esperienza ed abituato a vincere. L'ultimo nome risponde a quello di Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona con un contratto fino a giugno 2021. In attacco, invece, il grande nome potrebbe essere rappresentato dall'arrivo di Paulo Dybala, con il fantasista argentino che potrebbe lasciare la Juventus dopo un'annata tutt'altro che positiva, che l'ha visto mettere a segno solo due reti in 19 presenze. Occhio anche a Federico Chiesa, nome che piace a Marotta da tanto tempo a tal punto che ha provato a portarlo già alla Juventus l'estate scorsa.