In casa Inter il clima è rovente dopo la brutta sconfitta subita in campionato contro il Torino, che sembra aver rappresentato solo la conseguenza dei rumors di mercato che si sono susseguiti in questi giorni. In particolar modo si è parlato della situazione dell'esterno sinistro, Ivan Perisic, che vorrebbe provare un'esperienza in Premier League e per questo avrebbe chiesto la cessione, con l'Arsenal che si è interessato a lui negli ultimi giorni. Situazione complessa anche per il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, il cui futuro sulla panchina sembra essere in forte discussione, soprattutto per la prossima stagione.

Il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, avrebbe contattato l'ex allenatore del Chelsea, Antonio Conte.

Marotta vuole Conte

In casa Inter potrebbe esserci un ribaltone sulla panchina a fine stagione.

Molto dipenderà da come andrà la squadra nerazzurra nelle varie competizioni ma se non si arriverà fino in fondo sia in coppa Italia che in Europa League, difficilmente la società deciderà di puntare ancora su Luciano Spalletti. Per questo motivo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe contattato l'ex allenatore del Chelsea, Antonio Conte. Il rapporto tra i due è ottimo ed è stato ricucito, dopo le incomprensioni nate ai tempi della Juventus, durante il periodo di Conte come commissario tecnico della Nazionale italiana. Entrambi sono pronti alla grande sfida nerazzurra, con l'obiettivo di strappare lo scudetto alla squadra bianconera, che da otto anni domina incontrastata il campionato italiano.

L'Inter di Conte

Marotta che con Conte [VIDEO] ha parlato anche della nuova Inter da mettere a disposizione del tecnico pugliese lavora già per il futuro.

Oltre al colpo Godin già definito, con il centrale uruguaiano che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, arriveranno almeno altri due giocatori abituati a calcare i grandi palcoscenici del calcio mondiale. I nomi sul taccuino sono quelli di Luka Modric, che potrebbe lasciare il Real Madrid in cambio di un piccolo indennizzo, e Arjen Robben, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Oltre a loro, poi, arriveranno almeno due talenti molto promettenti. Poste le basi per l'affare Barella, che avrebbe rifiutato il trasferimento al Napoli, Marotta sta lavorando [VIDEO] per Federico Chiesa, con la Fiorentina che chiede almeno sessanta milioni di euro. Nell'affare, però, potrebbe entrare il cartellino di Gagliardini. Questa potrebbe essere la nuova Inter di Conte:

Inter (3-4-2-1): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Godin, Chiesa, Barella, Brozovic, Asamoah, Politano, Modric, Icardi.