In casa Inter si continua a studiare quella che potrebbe essere la prossima campagna acquisti. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle varie interviste rilasciate in queste settimane, sottolineando come si punterà esclusivamente a profili che siano abituati a vincere e che abbiano una certa esperienza internazionale. Per quanto riguarda i giovani, infatti, il club sembra essere già vicino ad un accordo con il Cagliari per Nicolò Barella. Si è parlato molto del centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, per cui le trattative sembrano a buon punto ma negli ultimi giorni è spuntato un altro nome che potrebbe infiammare il Meazza e i suoi tifosi: si tratta dell'esterno gallese del Real Madrid, Gareth Bale.

Bale in rotta con il Real Madrid

Il futuro di Gareth Bale potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Il rapporto tra l'esterno gallese e il club spagnolo sembra essere ai minimi storici e questa sera potrebbe esserci un indizio importante. Il tecnico dei Blancos, Santiago Solari, infatti potrebbe decidere di mandarlo in panchina nel ritorno della semifinale di coppa del Re. E proprio il fatto di non essere ritenuto un titolarissimo, nonostante la cessione di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, sta portando Bale a valutare nuove opzioni per il proprio futuro. In questa stagione l'esterno gallese ha disputato venti partite in Liga, non tutte partendo da titolare, mettendo a segno sette reti mentre in Champions League sono tre le marcature in sei presenze.

Il profilo di Bale risponde all'identikit tracciato dall'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. Esperto, essendo un classe 1989, e abituato a vincere (tra i vari trofei ci sono ben quattro Champions League negli ultimi cinque anni).

La trattativa con l'Inter

Al momento ci sono stati dei sondaggi da parte dell'Inter ma nei prossimi giorni si potrebbe entrare nel vivo della trattativa. Il Real Madrid acquistò Bale nell'estate del 2013 dal Tottenham per cento milioni di euro. Una cifra che allora era considerata record, tanto è vero che qualcuno ebbe da ridire sulla bontà dell'affare. Oggi, invece, a distanza di sei anni il valore dell'esterno gallese non sembra essere mutato. L'Inter, però, per abbattere i costi dell'operazione per intavolare un clamoroso scambio.

E' risaputo l'interesse del Real Madrid per il centravanti argentino, Mauro Icardi, che a fine anno quasi sicuramente lascerà Milano. La quotazione dell'ormai ex capitano nerazzurro è molto simile a quella di Bale. Uno scambio, dunque, potrebbe mettere fine al malumore di entrambi i giocatori, in cerca di nuovi stimoli.