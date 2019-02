Annuncio

Annuncio

L'Inter sta cominciando a progettare la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare notevolmente la rosa e ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina incontrastata da otto anni. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato pubblicamente che si punterà su profili di esperienza internazionale e abituati a vincere. E proprio sulla panchina potrebbe arrivare un allenatore che risponde a tutti questi requisiti. Si tratta del tecnico portoghese José Mourinho, accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane e, in particolar modo tra fine gennaio e inizio febbraio, nel periodo di maggiore difficoltà dell'Inter che era stata eliminata in Coppa Italia ed aveva subito due sconfitte consecutive in campionato.

Annuncio

Il portoghese sarebbe in vantaggio su Conte

A prescindere da quelli che saranno i risultati da qui a fine stagione la prossima estate potrebbe esserci un ribaltone sulla panchina dell'Inter. Si è parlato molto di Antonio Conte, avvistato sotto la sede della società nerazzurra poco meno di un mese fa, ma nelle ultime settimane sembra esserci stato il sorpasso di José Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe anche cenato con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, come si era detto giorni fa. Inoltre nelle ultime ore sono uscite delle dichiarazioni, rilasciate in una lunga intervista al Telegraph, che aprono le porte ad un possibile ritorno a Milano dello Special One:

"Voglio lavorare con persone che amo, con cui sono felice di lavorare e che condividono le stesse idee.

Annuncio

A Milano avevo tutto questo, esistono squadre così. Anche un club non pronto immediatamente per vincere trofei, ma con l'ambizione di vincerli nel futuro. Non andrei in un club senza ambizione".

Un identikit che sembra rispondere proprio alle ambizioni dell'Inter che al momento non può competere per vincere dovendo ridurre prima il gap dalla Juventus, ma che vuole arrivare a certi livelli, come dichiarato dal presidente Steven Zhang. Proprio per questo, stando a quanto riportato da La Stampa, Mourinho ha superato Antonio Conte nella corsa alla panchina nerazzurra.

La possibile Inter di Mourinho

Inter che rivoluzionerà in parte la rosa nella prossima stagione. Cambierà radicalmente il centrocampo con i possibili addii di Borja Valero, Gagliardini e Joao Mario mentre in attacco quasi sicuramente andrà via Mauro Icardi.

Annuncio

Con l'arrivo di Mourinho potrebbe restare a sorpresa Ivan Perisic. Inoltre la colonia croata potrebbe essere ampliata dall'arrivo di Ivan Rakitic, per cui va avanti la trattativa con il Barcellona. In attacco, invece, il nome nuovo è quello di Gareth Bale, che vuole lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza. Lo Special One avrebbe voluto portarlo già a Manchester quando era sulla panchina dei Red Devils. E chissà che Inter e Real non possano trattare uno scambio che veda coinvolti Icardi e l'esterno gallese.