In questi giorni si parla moltissimo del futuro di Massimiliano Allegri nonostante Fabio Paratici sia stato molto chiaro a riguardo. Infatti, il direttore sportivo bianconero in diverse interviste ha ribadito che la Juventus non ha bisogno di cambiare allenatore. Le voci però di un possibile addio alla vecchia signora di Massimiliano Allegri continuano a rincorrersi e il nome più chiacchierato per sostituirlo sembra essere quello di Zinedine Zidane. Oltre al tecnico francese a Torino potrebbe approdare anche un altro giocatore proveniente da Madrid si tratta di Marcelo. Il brasiliano è accostato da diversi mesi alla Juve e in estate è possibile che questa trattativa possa concretizzarsi.

Zidane potrebbe tornare a Torino

In questi giorni il nome di Zinedine Zidane è accostato continuamente alla Juve.

Il francese dopo l'addio al Real Madrid sta vivendo un anno sabbatico ma già a giugno potrebbe trovare impiego. Infatti, molte voci lo vorrebbero vicino ad un ritorno alla Juve. Zidane dopo aver lasciato i bianconeri da giocatore per andare a Madrid adesso potrebbe ripercorrere la stessa strada ma al contrario. Infatti, il tecnico transalpino potrebbe tornare a Torino per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Al momento questa però è solo un'ipotesi visto che ogni decisione la dirigenza della Juve la prenderà solo al termine della stagione quando Fabio Paratici e Andrea Agnelli incontreranno come di consueto Massimiliano Allegri per programmare il futuro. Inoltre, il tecnico livornese ha ancora un contratto fino al 2020. Se però si decidesse per una separazione per il tecnico livornese potrebbero aprirsi nuove soluzioni e potrebbe andare ad allenare in Premier League.

Marcelo sempre in orbita Juve

Da diversi mesi Marcelo strizza l'occhio alla Juve. Il brasiliano, infatti, dopo il passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo vorrebbe poter approdare a Torino proprio per seguire il suo ex compagno di squadra. In estate la Juve potrebbe chiedere Marcelo al Real soprattutto qualora dovesse partire Alex Sandro. Il numero 12 bianconero ha da poco rinnovato ma le sue prestazioni ultimamente sono un po' in calo per questo motivo non è da escludere una sua partenza. Ogni decisione però verrà presa al termine della stagione quando Real Madrid e Juve capiranno dove sarà necessario rinforzare le proprie rose. Quello che è certo è che sicuramente si sentirà ancora parlare di Marcelo in orbita bianconera.