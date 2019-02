Annuncio

Juventus-Atletico Madrid, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019, è l'appuntamento più importante dall'inizio dell'anno per i bianconeri e si giocherà alle 21.00 del 12 marzo.

La partita potrà essere seguita in televisione su Sky e in streaming su Sky Go. Via radio, la gara sarà trasmessa da Radio Uno Rai.

Operazione remuntada per la Juve: si può fare?

Quest'anno i bianconeri sono già usciti prematuramente dalla Tim Cup per mano dell'Atalanta. Se dovessero uscire anche agli ottavi di Champions, la stagione non potrebbe certo essere "salvata" dalla vittoria dell'ennesimo scudetto (sarebbe l'ottavo di fila).

La "remuntada" (rimonta) sulla carta non è facile, in quanto statisticamente non è frequente vedere una squadra che ha perso la gara d'andata per 2-0 riuscire poi a passare il turno, tuttavia bisogna tenere conto che la Juve dispone di un attacco di alto profilo. Poche squadre in ambito internazionale possono vantare un trio offensivo formato da elementi come Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Dybala.

L'importanza di non prendere gol per la Juventus

In fin dei conti per conquistare almeno il diritto a disputare i tempi supplementari si tratta di segnare un gol per tempo all'Atletico senza subire reti. Il vero problema è che, nella gara giocata a Madrid, si è visto chiaramente che gli spagnoli hanno caratteristiche nel gioco aereo che possono creare problemi alla difesa bianconera.

La grande controindicazione alla remuntada consiste nel fatto che, giocando in casa, se la Juve dovesse subire anche un solo gol, per qualificarsi ne dovrebbe segnare poi 4, visto che un 3-1 qualificherebbe l'Atletico. Fare quattro reti ad una squadra che fa da anni della forza difensiva il suo marchio di fabbrica appare francamente molto complicato, anche se nel calcio nulla è impossibile.

Il ruolo di Cristiano Ronaldo: sarà decisivo per qualificarsi?

I tifosi bianconeri si aspettano una grande prestazione dalla Juve e dalla stella Cristiano Ronaldo in particolare. E' lui luomo che può spostare gli equilibri in questa sfida, per classe, esperienza e carisma, anche se non è risultato particolarmente brillante nella gara d'andata. È alla sua classe, che i tifosi della Juve si appellano per centrare una difficile, ma non impossibile, qualificazione ai quarti di finale di Champions, una competizione tradizionalmente ostica ai torinesi, che hanno perso ben sette finalissime nella loro storia.

La sorpresa dal primo minuto potrebbe essere Bernardeschi nel ruolo di mezzala, visto che nei minuti giocati nella gara d'andata ha favorevolmente impressionato, che andando anche vicino al gol del possibile 2-1 nel concitato finale di Atletico Madrid-Juve.