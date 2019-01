Annuncio

Si è appena concluso l'ultimo quarto di finale tra Lazio ed Inter, che ha visto prevalere ai calci di rigore i biancocelesti per 4-3, con il match terminato 1-1 ai tempi supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto di Nainggolan e Lautaro Martinez. I due gol erano stati messi a segno ai tempi supplementari da Immobile al 108' e Icardi al 122' su calcio di rigore. La squadra di Simone Inzaghi affronterà il Milan in semifinale. Sfuma il primo obiettivo stagionale dei nerazzurri, che ora devono fare bene in Europa League e blindare il terzo posto.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è costretto a cambiare in extremis la formazione a causa di un problema muscolare accusato durante il riscaldamento da Borja Valero.

Al suo posto gioca Joao Mario in un centrocampo completato da Gagliardini e Brozovic. Tridente composto da Politano, Icardi e Candreva. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, si affida alla miglior formazione, con il 3-4-2-1 che vede Correa e Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Nel primo tempo gioca solo la Lazio, che va vicina al gol con Immobile e Correa, che trovano un attento Handanovic mentre Luis Alberto, dal dischetto dell'area di rigore, tira addosso al portiere sloveno. Nella ripresa partita più equilibrata ma i biancocelesti sono sempre più pericolosi e con Immobile e Caicedo sfiorano l'1-0, ma Handanovic salva tutto. La squadra di Spalletti, invece, sbaglia due gol a porta vuota, uno con Candreva a inizio ripresa e uno con Lautaro Martinez al 93'. Ai tempi supplementari la Lazio trova il vantaggio con Immobile a inizio secondo tempo supplementare ma al 122' su rigore arriva il pari di Mauro Icardi.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7,5: l'Inter resta a galla grazie a lui.

D'Ambrosio 6,5: nonostante la botta al ginocchio tiene duro e corre su tutta la fascia.

Skriniar 7: il solito muro.

Miranda 6,5: il centrale brasiliano disputa un ottimo match.

Asamoah 6: il ghanese pensa più alla fase difensiva che a quella propositiva.

Gagliardini 5: bocciato dopo i primi 45'.

Brozovic 7: l'unico a cercare di fare la differenza in mezzo al campo, dettando i tempi e cucendo il gioco.

Joao Mario 5: il portoghese non incide.

Politano 5,5: non la miglior partita dell'ex Sassuolo.

Icardi 5,5: mai in partita, mezzo voto in più per il rigore decisivo messo a segno.

Candreva 5: il gol a porta vuota sbagliato nei primi minuti della ripresa pesa come un macigno.

Vecino 6: l'uruguaiano dà maggiore qualità rispetto a Gagliardini al centrocampo.

Lautaro Martinez 4,5: gara disastrosa, rovinata soprattutto dall'errore a porta vuota a fine secondo tempo e dal rigore sbagliato nella lotteria finale.

Nainggolan 5: entra nel secondo tempo supplementare e si procura il rigore del pareggio ma sbaglia il rigore decisivo.