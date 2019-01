Annuncio

Questa settimana si giocheranno tutti gli incontri dei quarti di finale di Coppa Italia. La prima partita, in programma martedì 29 gennaio, è Milan-Napoli, mentre l'ultima Inter-Lazio, che sarà disputata giovedì 31 alle ore 21:00. Mercoledì 30, invece, sono previste due gare: Fiorentina-Roma, alle ore 18:15, e Atalanta-Juventus [VIDEO], alle ore 21:00. I pronostici sono quantomai aperti, anche perché si tratta di partite secche, che non prevedono una gara di ritorno. A fare la differenza potrebbe essere la condizione fisica e, almeno potenzialmente, i nuovi acquisti del mercato di gennaio.

Per fare alcuni esempi, infatti, Paquetà e Muriel sono due giocatori che si sono già ambientati molto bene in maglia rossonera e con la casacca viola.

Le quattro partite dei quarti di finale di Coppa Italia

Le gare dei quarti di finale di Coppa Italia saranno disputate da otto squadre che attualmente occupano le prime nove posizioni della classifica di Serie A.

Ad eccezione dell'esclusa Sampdoria, infatti, le compagini della massima serie che si sfideranno per accedere alle semifinali della coppa nazionale saranno Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio e Fiorentina, citate in ordine di classifica.

Martedì 29 gennaio, come detto, il via con Milan-Napoli [VIDEO], un match che rappresenta un replay dell'ultima giornata di campionato. La gara giocata sabato sera a San Siro è finita a reti bianche, a voler sottolineare un sostanziale equilibrio tra le forze in campo.

Mercoledì 30 gennaio il tabellone prevede un doppio confronto; alle 18:15, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà giocata Fiorentina-Roma, mentre alle 21:00, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, è in programma il match tra Atalanta e Juventus. Giovedì 31 gennaio, infine, il nome della quarta squadra qualificata alle semifinali uscirà dal confronto tra Inter e Lazio.

La partita si giocherà a San Siro.

I pronostici delle gare

Nell'arco di 90 minuti, a prevalere non è sempre la cifra tecnica di una squadra rispetto all'altra, ma entrano in gioco anche la condizione fisica, la "fame" sportiva dei giocatori, il fattore campo e altri parametri che spesso concorrono ad originare delle vere e proprie sorprese.

In linea di massima, quindi, considerata anche la classifica, potrebbe risultare logico aspettarsi che dai quattro incontri escano vincitori la Juventus, la Roma, l'Inter ed il Napoli, ma l'ultima parola potrà dirla soltanto il campo.