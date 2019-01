Annuncio

Annuncio

Tanto tuonò che non piovve. La sessione invernale di Calciomercato dell'Inter potrebbe essersi aperta e chiusa con l'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Il giocatore arriva per sostituire Sime Vrsaljko, che non ha mai superato completamente l'infortunio al ginocchio e che lo costringerà all'operazione, con uno stop intorno agli otto mesi. Sembrava che potesse esserci una piccola rivoluzione sugli esterni offensivi, con le partenze di Ivan Perisic e Antonio Candreva, ma non sono arrivate offerte congrue al loro valore, soprattutto per quanto riguarda l'esterno croato, finito nel mirino dell'Arsenal [VIDEO] che, però, lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto.

Ogni discorso è rinviato alla prossima estate, quando il presidente Steven Zhang sarà pronto a cambiare tutto.

La rivoluzione di Zhang

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è pronto ad usare il pugno duro in vista della prossima estate, attuando una vera e propria rivoluzione.

Advertisement

Non sono andate giù le polemiche di questi giorni e i malumori di alcuni giocatori, che avrebbero chiesto la cessione già a gennaio.

Sembra scontata la partenza di Ivan Perisic, Antonio Candreva, Joao Miranda e Roberto Gagliardini, al centro [VIDEO] dei rumors di mercato in questi giorni. Ma sono in tanti che potrebbero lasciare la Milano nerazzurra la prossima estate: stando a quanto riportato da ''La Gazzetta dello Sport'', sono otto i giocatori che dovrebbero essere sicuri della loro permanenza e su cui si costruirà la nuova Inter.

Tra questi c'è il capitano, Mauro Icardi, che dovrebbe rinnovare il proprio contratto nei prossimi mesi con un ingaggio portato a sette milioni di euro a stagione e con la clausola rescissoria che dovrebbe essere alzata a centottanta milioni di euro.

Chi è sicuro di restare

L'Inter punterà su Mauro Icardi per la prossima stagione ma non solo.

Advertisement

Un altro giocatore che non si muoverà da Milano è il centrale slovacco, Milan Skriniar, che ha sempre smentito le voci su una sua possibile partenza e che, come il centravanti argentino, dovrebbe rinnovare il proprio contratto nei prossimi mesi. Anche l'altro centrale difensivo, Stefan De Vrij, arrivato l'estate scorsa a parametro zero, resterà vista la buona annata disputata. Handanovic resterà a difesa dei pali nerazzurri anche se dovrebbe arrivare un portiere a cui lo sloveno farà da chioccia.

Non si muoveranno neanche Asamoah, Brozovic, vero filtro del centrocampo (unico sicuro a restare in quel ruolo) e Lautaro Martinez, che continuerà la propria crescita. Dovrebbe essere riscattato anche Matteo Politano, l'unico a convincere a pieno tra i giocatori arrivati in prestito. Dubbi su Keita, con l'Inter che cercherà di ritrattare la cifra del riscatto, attualmente fissata a trentacinque milioni di euro.