Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri entrano sento è più nei dettagli della partita di domenica e oggi dopo la seduta il Capitano Giorgio Chiellini ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Francesco Cosatti di Sky Sport. Il numero 3 bianconero si è soffermato su diversi aspetti ma in particolar modo il focus è stato sui match contro il Napoli e contro l'Atletico Madrid. Il Capitano della Juve ha spiegato come la partita di domenica potrà essere un bel banco di prova anche in vista della Champions League: "La prestazione sarà molto utile in vista dell'Atletico Madrid - ha messo in evidenza Giorgio Chiellini - e sono convinto che la squadra farà qualcosa d’importante". Dunque il numero 3 bianconero crede nelle potenzialità della sua squadra e si aspetta molto dalla sfida contro il Napoli.

Chiellini: 'Distacco in classifica è merito nostro'

La sfida tra il Napoli è la Juve si avvicina e in casa bianconera si lavora senza sosta, oggi, il capitano della Vecchia Signora è stato intervista da Sky Sport è ha fatto proprio il punto in vista della sfida di domenica . In particolare il numero 3 bianconero ha spiegato che la distanza in classifica tra la sua squadra e i partenopei è soprattuto frutto dei meriti della Juve: "Il percorso è stato davvero straordinario", ha spiegato Chiellini che poi ha proseguito: "I tredici punti di vantaggio - ha affermato il capitano della Juve - sono più per meriti nostri che per demeriti di altri". Il difensore della Vecchia Signira - ha poi aggiunto che certamente domenica non sarà una partita facile visto che entrambe le squadre vorranno primeggiare per dimostrare la propria forza.

Giorgio Chiellini spiega cosa significa essere capitano

Giorgio Chiellini la scorsa estate con l'addio di Gigi Buffon è diventato il Capitano della Juve. Di certo è un ruolo che richiede grandi responsabilità e il numero 3 bianconero ha spiegato che soprattuto nei momenti di difficoltà lui deve dare qualcosa in più alla squadra. Giorgio Chiellini, però, può contare sul supporto di Andrea Barzagli: "Sono contento ad esempio che Barzagli sia rientrato in gruppo", ha affermato il Capitano della Juventus che poi ha aggiunto sempre sul compagno di reparto: "È una persona che dà un contributo fondamentale sia dentro che fuori dal campo". Ma l'altro aspetto importante che Chiellini ha messo in luce è l'unione del gruppo juventino: "La squadra ha uno spogliatoio veramente unito - ha detto Chiellini - e ora arriveranno 15 giorni importanti".