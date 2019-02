Annuncio

La Juventus, da diversi giorni, ha un obiettivo fisso nella testa: quello di ribaltare il risultato degli ottavi di finale di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni credono nella possibilità di accedere ai quarti e di eliminare l'Atletico Madrid. Per arrivare pronti alla sfida del 12 marzo, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi lavoreranno con grande intensità alla Continassa e cominceranno a farlo da questo pomeriggio. Da oggi, ovviamente, la Juve metterà nel mirino il match contro il Napoli, ma la sfida del San Paolo potrebbe essere una prova generale in ottica Champions. Contro i partenopei, Massimiliano Allegri testerà soprattutto lo stato di forma di alcuni suoi uomini che ultimamente sono apparsi un po' sottotono, anche a causa di alcuni acciacchi fisici e poi potrebbe decidere un cambio di sistema di gioco.

In questi giorni si stanno facendo diverse ipotesi e attenzione anche ad un possibile ritorno al 4-2-3-1: con questo modulo si risolverebbe anche l'enigma legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, infatti, fatica di più in un 4-3-3.

Dybala si o Dybala no, questo è il problema

La Juve, in vista della gara contro l'Atletico Madrid, ha un grande dubbio di formazione: ovvero Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero, nel 4-3-3, fa più fatica a rendere al top ed è per questo che il dilemma di Massimiliano Allegri rischia di diventare il modulo da scegliere. Il tecnico livornese deve decidere se far giocare oppure no l'argentino contro gli spagnoli. La sensazione è che, per il match di Champions, Paulo Dybala rischi la panchina.

Infatti, Massimiliano Allegri potrebbe confermare il 4-3-3 e, a quel punto, toccherebbe a Federico Bernardeschi essere titolare. Ma le opzioni al vaglio di Allegri sono molto e dunque per Dybala non tutto è perduto. Infatti, in caso di un 4-2-3-1. la Joya giocherebbe al fianco di Cristiano Ronaldo e del numero 33 bianconero alle spalle di Mario Mandzukic. Ogni decisione, però, verrà presa nei prossimi giorni e la gara di Napoli potrebbe dare un indizio importante su come la Juve vorrà affrontare la Champions.

Allegri deve ritrovare 6 uomini

Oltre a risolvere i dubbi tattici, Massimiliano Allegri sta soprattutto pensando a far ritrovare la forma migliore a sei dei suoi uomini. Si tratta di Cancelo, Bonucci, Chiellini, Pjanic, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Il portoghese vive un momento non troppo facile e le sue prestazioni sono in netto calo. Cancelo sta bene dal punto di vista fisico ma sta sentendo un po' troppo le pressioni e spesso in partita commette degli errori tipici di chi non è del tutto concentrato. Per quanto riguarda Bonucci e Chiellini, invece, devono solamente ritrovare il ritmo partita dopo gli infortuni e perciò, nelle prossime due settimane, allenandosi con costanza, ritroveranno il ritmo. Per quanto riguarda Mandzukic e Cristiano Ronaldo è solo una questione di stanchezza: entrambi hanno giocato tanto ma puntano ad essere al top per il 12 marzo. Pjanic, invece, ha smaltito l'influenza e, dunque, già da domenica, dovrebbe essere a posto dal punto di vista fisico. Allegri ha più missioni da svolgere per tentare l'impresa il 12 marzo, l'ambiente bianconero è carico e crede nella rimonta: ora tocca solo al tecnico trovare la giusta soluzione per eliminare l'Atletico Madrid.