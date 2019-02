Annuncio

La Juventus oggi si è allenata per preparare la partita di domenica contro il Napoli. I bianconeri al San Paolo non potranno contare probabilmente su Douglas Costa. Sulle condizioni del brasiliano ci sarebbe un po' di pessimismo e la speranza è che possa farcela per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo le notizie sono più confortanti: dopo i primi accertamenti sono state escluse lesioni alla caviglia. CR7 oggi si è allenato regolarmente con i compagni e dunque sta bene. Adesso resta solo da capire come reagirà la caviglia, se anche domani dovesse lavorare in gruppo non ci sarebbe nessun dubbio circa la sua presenza per la trasferta di Napoli. Poi ovviamente toccherà a Massimiliano Allegri decidere se farlo giocare oppure no.

Domenica chance per Dybala

In casa Juve in questi giorni si parla molto di quella che potrebbe essere la probabile formazione che Massimiliano Allegri schiererà in Champions League. Prima di pensare però all'undici sul quale puntare in Europa, il tecnico livornese dovrà pensare alle scelte da effettuare al San Paolo. Le formazioni però di campionato e di Champions League in qualche modo potrebbero essere legate. Infatti, Massimiliano Allegri contro il Napoli potrebbe anche decidere di fare qualche esperimento in ottica Atletico Madrid. Sembra certo che prima l'allenatore juventino dovrà capire chi avrà a disposizione, molto dipenderà da Cristiano Ronaldo. Senza CR7 è possibile che la Juve passi ad un 4-4-2 magari con Federico Bernardeschi e Joao Cancelo sulle fasce a centrocampo, pronti ad assistere Paulo Dybala e Mario Mandzukic.

Ma non è da escludere nemmeno un 4-3-3, con il numero 33 bianconero al posto di Cristiano Ronaldo. Quello che sembra certo è che al San Paolo Paulo Dybala sarà titolare, sia con CR7 che senza il portoghese. Il numero 10 bianconero contro il Napoli potrebbe dare un segnale a Massimiliano Allegri, che di fronte ad una prestazione convincente potrebbe anche decidere di schierarlo fra i titolari in Champions. In questo momento le quotazioni per il match contro l'Atletico della Joya sono in calo: il 12 marzo Dybala potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Bernardeschi. Domenica contro il Napoli sarà una sfida importante per il cammino in campionato della Juve, ma di riflesso la testa sarà rivolta alla Champions. Fare bene al San Paolo potrebbe essere un fattore in più per molti giocatori, intenti a convincere Allegri ad utilizzarli anche in Europa.

A centrocampo tornerà Pjanic

Domenica, a centrocampo la Juve ritroverà il suo faro Miralem Pjanic. Il numero 5 bianconero ha smaltito l'influenza e dunque contro il Napoli sarà titolare, resta da capire chi lo affiancherà. Non è da escludere che contro i partenopei possa giocare dal primo minuto Emre Can.