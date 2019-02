Annuncio

Non si placano le polemiche intorno all'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino poco fa ha pubblicato una lunga lettera sul proprio profilo Instagram, scrivendo parole d'amore verso la squadra nerazzurra. Ma è la chiosa finale inerente al "rispetto" che fa discutere i tifosi interisti, che adesso si interrogano su quale futuro attende il centravanti argentino.

Questo il post sul profilo dell'attaccante nerazzurro:

Caso Icardi, gli sviluppi

"All'Inter, con l'Inter". Questo accostamento viene ripetuto costantemente nel post pubblicato pochi istanti fa da Mauro Icardi. La situazione con la società non sembra essere sul procinto di sbloccarsi, anzi: proprio l'allenatore nerazzurro Spalletti nella conferenza stampa di oggi ha dichiarato di non voler più parlare del suo attaccante, ma solo di coloro i quali "hanno a cuore la sorte dell'Inter".

Parole dure che di fatto per adesso mettono in disparte il bomber argentino, isolato dal resto della squadra. A rincarare la dose ci ha pensato anche la moglie-procuratore di Icardi, Wanda Nara, con i suoi tweet al vetriolo nelle ultime settimane e le sue apparizioni in pubblico in trasmissioni di ampio richiamo come Tiki Taka. Tutto questo non fa bene al giocatore, ma soprattutto non fa bene all'Inter che si ritrova a rincorrere un posto in Champions senza il proprio attaccante principale.

Icardi, le condizioni fisiche

In più va anche riportato che le condizioni fisiche di Icardi non sono esattamente ottimali, nonostante gli esami del caso effettuati alla clinica Humanitas di Rozzano "non abbiano evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti prima dell'inizio della stagione sportiva in corso", citando il comunicato pubblicato dal club la scorsa settimana.

Anche da qui deriva il braccio di ferro tra la società e il numero 0, che vorrebbe operarsi al ginocchio per risolver definitivamente i suoi guai al tendine rotuleo. Di fatto però un intervento chirurgico chiuderebbe in netto anticipo la sua stagione, e forse anche la sua esperienza all'Inter, dato che il divorzio nella prossima estate sembra inevitabile.

L'Inter senza Icardi

Spalletti come detto sta cercando di distogliere l'attenzione dal caso che coinvolge il proprio bomber. A Cagliari sarà ancora una volta il turno di Lautaro Martinez come punta centrale dello schieramento nerazzurro. Certo è che l'assenza di Icardi può influire alla lunga sui destini della corsa Champions, ma il segnale dato quest'oggi dal tecnico in conferenza stampa sembra chiaro: "Io da qui in avanti parlo di quelli che ci sono, non di quelli che non ci sono".

Parole che sanno veramente di separazione in casa.